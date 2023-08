﻿Flucht über die Ostsee: Rostock und die TT-Line spielen Schlüsselrolle in neuem Netflix-Hit

Rostock. Es ist der neueste und einer der aufwendigsten Filme, die der Streaming-Anbieter Netflix in Deutschland produziert hat – und Rostock spielt darin eine (kleine) Schlüsselrolle: Seit dem 27. Juli läuft auf dem Film- und Serienportal der Thriller „Paradise“, der in einer nahen dunklen Zukunft spielt. Mit Iris Berben und Kostja Ullmann in den Hauptrollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurzversion: Ein Berliner Start-up hat einen Weg entwickelt, Lebenszeit von Mensch zu Mensch zu übertragen – wenn beide genetisch kompatibel sind. Ein Milliardengeschäft in einer Welt, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft.

Im Mysterythriller „Paradise“ auf Netflix spielen Rostock und die TT-Line eine Schlüsselrolle. © Quelle: Netflix

Darum geht es in „Paradise“

Iris Berben spielt die ebenso geniale wie forschrittsbeseelte Gründerin des Konzerns Aeon. Der sucht weltweit „Zeitspender“ für seine zahlungskräftige Klientel. Das Prinzip: Für (vergleichsweise) viel Geld spenden die Armen Lebensjahre an die Reichen, die dadurch wieder jünger und vitaler werden. Das beschwört den blutigen Protest einer Widerstandsgruppe herauf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den erfolgreichsten Lebenszeitmanagern zählt Max (Kostja Ullmann). Er sucht Spender unter anderem auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, das in naher Zukunft ein riesiges Flüchtlingslager ist. Max profitiert vom System – bis seine millionenschwere Wohnung abbrennt, die Versicherung nicht zahlen will und seine junge Frau die Schulden tilgen muss, indem 38 Lebensjahre von ihr zwangsvollstreckt werden. Max schwört dem System ab, will für seine große Liebe die Lebenszeit zurückkämpfen. Eine dramatische und spannende Jagd beginnt.

Iris Berben als Sophie Theissen in einer Szene des Mysterythrillers „Paradise“ © Quelle: Netflix

Flucht mit der Ostseefähre

Und bei der spielt die Hansestadt eine Schlüsselrolle – eine kleine, aber entscheidende: Max und seine Frau flüchten über den Seehafen. In einer Szene ist zu sehen, wie die beiden auf der B 103 unterwegs sind. Das hochmoderne Navi zeigt erst „Griebensöllen/Sievershagen“ und dann „Rostock Hafen“ an.

Kurze Zeit später stehen die beiden an Bord einer Fähre. Das Schiff fährt über die Ostsee, die in naher Zukunft offenbar mit vertikalen Windkraftanlagen zugebaut ist. Auch das Fluchtschiff wird gezeigt – eine am Computer modernisierte Version der „Nils Dacke“ der TT-Line. Wie es TT-Line in den Spielfilm geschafft, der weltweit bei Netflix zu sehen ist, ließ die Reederei unbeantwortet.

OZ