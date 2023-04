﻿Flüchtlingsprotest in Rostocker Unterkunft eskaliert: Das war der Grund

40 Personen beschwerten sich

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in der Rostocker Flüchtlingsunterkunft an. Die Lage beruhigte sich aber schnell.

40 Geflüchtete sind am 15. April in einer Rostocker Gemeinschaftsunterkunft auf die Barrikaden gegangen. Sozialsenator Steffen Bockhahn musste eingreifen und schlichten. Doch was genau war passiert? Was bisher bekannt ist.

