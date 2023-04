﻿Flüchtlingsprotest in Rostock: So reagieren Stadt, Caterer und Politik auf die schweren Vorwürfe

Die Protestaktion von Flüchtlingen in Rostock am Samstag schlägt hohe Wellen. Viele Vorwürfe aus der Unterkunft in Schmarl – schlechtes Essen, körperliche Gewalt – weisen die Stadt und die Catering-Firma als unwahr zurück. Was die Verantwortlichen sagen und was jetzt geplant ist

In der DRK-Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Rostock-Schmarl kam es am Samstag zu einer Protestaktion und einem Polizeieinsatz.

Rostock. Nach den schweren Vorwürfen mehrerer Bewohner einer Rostocker Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge sind am Montag Forderungen nach Aufarbeitung laut geworden. Die CDU forderte etwa, den Fall vor den Innenausschuss des Schweriner Landtags zu bringen.

Die überwiegend muslimischen Flüchtlinge hatten am Sonnabend eine Protestaktion wegen des ihrer Ansicht nach schlechten Essens gestartet, die einen massiven Polizeieinsatz zur Folge hatte. Auch von Schweinefleisch für die Muslime war die Rede. Gegenüber der OZ hatten die Männer zudem angegeben, sie seien körperlich vom Sicherheitspersonal misshandelt worden. Das hatte der Sicherheitsdienst jedoch vehement bestritten.

Senator Bockhahn: Kein gravierendes Fehlverhalten erkennbar

Senator Steffen Bockhahn will das Angebot weiter verbessern, sieht aber kein gravierendes Fehlverhalten. © Quelle: Bernd Wüstneck

Die Hansestadt Rostock reagierte am Montag auf die Vorwürfe: Gemeinsam mit den Dienstleistern für die Notunterkunft gehe das zuständige Fachamt den Beschwerden nach, sagt Senator Steffen Bockhahn. Gravierendes Fehlverhalten sei jedoch bisher nicht erkennbar. Dennoch: Die Situation in der Unterkunft soll gemeinsam verbessert werden. So soll geprüft werden, ob ein Büfett-Angebot eingeführt und eine Essenskommission etabliert werden könne.

Und auch für die „nächtlichen Kontrollen“ hat die Stadt eine Erklärung: In den vergangenen Wochen habe der Sicherheitsdienst wiederholt festgestellt, dass die jungen Muslime nach Anbruch der Dunkelheit – zu dieser Zeit dürfen Gläubige im Islam während der Fastenzeit Ramadan wieder essen – lautstark gefeiert und sogar offenes Feuer in der Unterkunft entzündet hätten. „Wenn jemand offenes Feuer in einem Gebäude macht, in dem auch Kinder und Familien schlafen, gehen wir dazwischen“, sagt eine Person, die mit allen Vorgängen rund um die Flüchtlinge in Rostock bestens vertraut ist.

Caterer Vielfalt Menü: Es gibt hier gar kein Schweinefleisch

Auch zu den Vorwürfen eines 32 Jahre alten Irakers, er sei von einem Sicherheitsmann ins Gesicht getreten worden, weil er Alkohol getrunken hatte, sagt der Insider: Der Mann soll des Hauses verwiesen worden sein, weil er betrunken auf andere Bewohner uriniert habe. Zu diesem Zeitpunkt sei er noch nicht verletzt gewesen.

Der zuständige Caterer Vielfalt Menü reagierte am Montag ebenfalls: „Wir legen großen Wert auf Frische und Qualität unserer Speisen. Unser Hygienekonzept wurde offiziell von externer Stelle geprüft und wird regelmäßig kontrolliert. Hierzu gibt es keine Beanstandungen.“ Das Unternehmen betont: Die Verpflegung erfolge ausschließlich ohne Schweinefleisch. Die Bewohner der Einrichtung könnten sich zudem bei Bedarf Nachschlag holen. Getränke stünden unlimitiert zur Verfügung. Darüber hinaus gebe es für Bewohner mit Unverträglichkeiten auch Sonderkost.

„Mag sein, dass es nicht jedem schmeckt.“

In einer Flüchtlingsunterkunft im Rostocker Stadtteil Schmarl hat es am Samstagnachmittag einen Polizeigroßeinsatz gegeben. Hintergrund: Einige der Bewohner waren in einen Streik getreten, um gegen die ihrer Meinung nach schlechten Bedingungen hinsichtlich Verpflegung und Unterbringungsmodalitäten zu protestieren. © Quelle: Stefan Tretropp

Auch sagt der Insider gegenüber der OZ: „Zu wenig Essen gibt es nicht. Sonst würden nicht jeden Tag so viele Gerichte wieder unangetastet zurückgehen. Aber es mag sein, dass das Essen nicht jedem schmeckt. Die Bewohner dürfen aber jederzeit auch draußen auf dem Hof selbst kochen. Viele machen das.“ In der Unterkunft selbst gibt es jedoch keine Kochgelegenheiten.

Die Vorfälle vom Sonnabend beschäftigen auch die Rostocker Polizei: Sprecherin Dörte Lembke bestätigte, dass die Ermittler drei Anzeigen nachgehen würden, die im „unmittelbaren Zusammenhang mit dem Geschehen am 15. April“ stehen würden. Zwei weitere Anzeigen wurden bereits früher erstattet – auch gegen Sicherheitspersonal, erfuhr die OZ aus gut informierten Kreisen. Auch im Fall des 32-Jährigen ermittelt jetzt die Polizei – von Amts wegen. Eine Anzeige habe er nicht erstattet.

CDU fordert Aufklärung im Innenausschuss des Landtages

Der Rostocker Landtagsabgeordnete Daniel Peters fordert nach den Protesten weitere Aufklärung: „In Verbindung mit den Vorwürfen gegen das Sicherheitspersonal entsteht der Eindruck, dass es ein strukturelles Problem beim Träger der Einrichtung geben könnte. Da in Deutschland die Unschuldsvermutung gilt und die Faktenlage bisher ausgesprochen unbefriedigend ist, muss sich kommende Woche der Innenausschuss mit den Vorgängen befassen.“ Die antifaschistische Gruppe AfA Nord fordert wiederum beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Solidarität mit den Protesten der Geflüchteten in Rostock!“

23 Strafanzeigen wegen Vorfällen in Rostocker Unterkünften

Die Zahl der Unterkünfte wird in den kommenden Monaten wachsen, kündigt Senator Steffen Bockhahn am Montag an. Dabei soll künftig nach Möglichkeit auf provisorische Notunterkünfte verzichtet werden. In der Schmarler Notunterkunft sind derzeit 281 Menschen untergebracht, darunter Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und der Ukraine.

„In diesem Jahr wurden 23 Strafanzeigen wegen Vorfällen im Zusammenhang mit Unterkünften in Rostock aufgenommen. Zehn Mal waren wir im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig“, teilt Polizeisprecherin Lembke mit. Es gehe unter anderem um Sachbeschädigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch – vor allem unter den Bewohnern.