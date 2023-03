﻿Unterkunft für Flüchtlinge: Rostock wollte Kreuzfahrtschiff von Aida chartern

Rostock. Die Hansestadt sucht seit Jahren händeringend nach Unterkünften für Geflüchtete – und wollte für diesen Zweck offenbar sogar einen Luxusliner chartern. Das bestätigte Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) jetzt der OZ: „Ja, wir haben uns damit beschäftigt. Aber ohne Erfolg.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang 2022 – kurz nach Russlands Überfall auf die Ukraine und angesichts Hunderttausender Menschen auf der Flucht vor dem Krieg – habe die Hansestadt bei der Rostocker Reederei Aida Cruises vorgefühlt. Zu offiziellen Verhandlungen kam es gar nicht erst: Aida soll sehr schnell signalisiert haben, dass alle Schiffe gebraucht würden.

Lesen Sie auch

Die Reederei hatte sich in den vergangenen Jahren zwar von ihren kleinen, älteren Kreuzfahrtschiffen getrennt, diese aber gleich verkauft an neue Eigner. Außerdem, so das Rathaus, hätten diese Schiffe nicht über Landstrom-Anschlüsse verfügt. Rostock will nicht, dass schwimmende Unterkünfte – schon gar nicht im Stadthafen – permanent mit laufenden Schiffsmotoren betrieben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wohnschiff für Rostocker Stadthafen kommt nicht

Unterdessen ist auch der zweite Versuch, ein Schiff als Unterkunft für Flüchtlinge zu mieten, gescheitert: Rostock wollte ein Wohnschiff für bis zu 200 Personen chartern und im Stadthafen festmachen. Nach OZ-Informationen sollte die „Sans Vitesse“ einer niederländischen Reederei an die Warnow verlegt werden. „Die Verhandlungen sind aber leider gescheitert“, so Bockhahn.

Dieses Wohnschiff - die „Sans Vitesse“ - wollte die Hansestadt für Flüchtlinge chartern. © Quelle: Chevalier Floatels

Wie es jetzt weitergeht? Die Stadt hatte auf einer Info-Veranstaltung angekündigt, dass sie eventuell auf die Nutzung einer Turnhalle in Gehlsdorf wieder verzichten könne, sobald das Wohnschiff in Betrieb sei. Das werde sich jetzt mindestens verzögern, heißt es. Bockhahn will über mögliche Alternativen öffentlich nicht spekulieren: „Wir prüfen alle denkbaren Optionen, schauen uns aktuell sehr viele Objekte an. Sobald etwas spruchreif ist, werden wir es auch transparent kommunizieren.“

Erst in dieser Woche hatte der Hauptausschuss „grünes Licht“ für den Bau eines Container-Dorfes am Osthafen gegeben. Auf einer stadteigenen Flächen sollen 250 Geflüchtete in einem provisorischem Quartier unterkommen. Im Schnitt muss Rostock mehr als 30 Personen pro Woche aufnehmen. Flüchtlinge aus der Ukraine sind da noch nicht eingerechnet.