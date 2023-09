﻿Flughafenfest Rostock-Laage: Helikopter, Kampfjets und ein mysteriöser Knall

Laage. Einmal einen Flieger von German Airways von innen sehen – das wollten am Sonnabend Hunderte Besucher. Die offensichtlich begehrteste Attraktion beim Flughafenfest in Laage war am Sonnabend die Maschine vom Typ Embraer 190. Einmal an Bord gehen, ins Cockpit reinschauen und aus den kleinen Fenstern der Maschine hinausschauen. Die Faszination Fliegen und ein vom Rostock Airport organisiertes Fest sorgte schon kurz nach Einlass für einen Ansturm auf den Flughafen Rostock-Laage.

Kapitän Oliver Thoms erklärte unter anderem Karsten Klemke, Mandy Rumpel und ihrem fünfjährigen Sohn Leon aus Gielow bei Malchin im Schnelldurchgang, was er als Pilot im Cockpit zu tun hat. Die meisten wollen in etwa dasselbe wissen. „Wo ist das Steuer? Wie funktioniert das Fahrwerk? Wofür sind die vielen Knöpfe? Und ja, ich weiß genau, welcher Knopf, welche Funktion hat“, erklärt Thoms gut gelaunt.

Crew empfängt erst Besucher, dann fliegt sie die Nationalmannschaft nach Hause

Die German-Airways-Crew berichtete auch, welche Strecken sie fliegen. Gekommen waren sie für das Flughafenfest extra aus Köln. Am Abend stand ein besonderer Flug auf dem Plan: „Wir holen die schwedische Fußballnationalmannschaft aus Tallinn ab und bringen sie nach Stockholm“, kündigte der Kapitän an.

Ein paar Meter weiter ließ das kanadische Unternehmen Top Aces Besucher einen Blick in einen ihrer Kampfjets werfen. Top Aces betreibt eine Flotte modernisierter Kampfflugzeuge. Zum ersten deutschen Standort in Niedersachsen soll nun auch Rostock-Laage hinzukommen. Ab Mitte Oktober will Top Aces das Luftwaffengeschwader Steinhoff bei Übungsflügen ünterstützen. „Wir haben einen Vertrag mit der Luftwaffe und trainieren zum Beispiel das Abwerfen von Bomben“, erklärte Christian Hein, Leiter der Instandhaltung bei Top Aces.

Flugzeug der Star Alliance und Helikopter flogen beinahe im Minutentakt

Etwas diplomatischer ging es im Terrassen-Café zu. Von dort hatten Besucher die vielleicht beste Aussicht auf das Geschehen. Stars und Landungen eines Flugzeugs und eines Helikopters konnten beinahe im Minutentakt verfolgt werden. Zig Fotos davon machte auch Marcus Seyer. „Ich fotografiere alles, was sich bewegt“, so der Hamburger. Er ist immer auf der Suche nach dem besonderen Motiv. Vom Flughafenfest hatte er aus der OZ erfahren.

Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 34“ war dort in der Luft zu sehen, als er von einem Rettungseinsatz zurückkehrte. Der Standort des Helikopters wurde übergangsweise verlegt. Denn der Heimatlandeplatz am KMG Klinikum Güstrow wird zurzeit vergrößert.

Große Panne bei Flughafenfest: Strom fällt aus, Imbissbudenbetreiber sind sauer

Ganz ohne Pannen lief das Flughafenfest allerdings nicht ab. Gerade einige jüngere Gäste wurden teilweise enttäuscht. Der Grund: Es kam offenbar zu Problemen bei der Stromversorgung. Wie Besucher und Schausteller berichten, fiel teilweise der Strom aus beziehungsweise die Stromversorgung reichte nicht mehr für alle Angebote.

Der Flughafen in Laage feiert: Besucher können Jets ansehen und Rundflüge machen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Gäste sprechen davon, dass gegen 11 Uhr auf der Bühne ein Knall zu hören war. Womöglich kam es zu einem Kurzschluss. Im Anschluss konnte mindestens einer der Eisverkäufer kein Eis mehr anbieten, weil die Kühlung ausgefallen war. Auch das Riesenrad drehte sich nicht mehr. Zwei der Hüpfburgen fielen in sich zusammen, weil die Gebläse abgeschaltet wurden. Ein Sprecher des Flughafens bestätigte auf OZ-Nachfrage die Stromprobleme. Nach dem Fest werde sich der Flughafen mit den betroffenen Betreibern zusammensetzen und über eventuelle Einnahmeausfälle reden.

