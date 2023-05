﻿Startklar am Flugplatz Purkshof: So schön ist das Segelfliegen

Purskhof. Flieger hocken stundenlang schweigend am Steuerknüppel. Die einzige Bewegung besteht aus gelegentlichem Kopfdrehen für einen kurzen Blick aus dem Fenster. Auf dem Flugplatz Purkshof bei Rostock gilt das nicht. „Segelfliegen ist Teamarbeit“, sagt Anja Bombach. Und viel bewegen müsse man sich dabei auch.

Das erzählt die Grundschulpädagogin, die an der Rostocker Uni arbeitet, mit fröhlicher Stimme, während ich Mühe habe, mitzuhalten. Wir, das heißt vor allem sie, hält dabei die Tragfläche eines Segelflugzeugs fest, das gerade von einem rostigen Auto mit einem Seil auf Startposition gezogen wird. Wir laufen mit. Ohne unser Festhalten würde „Puchacz D- 0638“ auf die Seite kippen.

Purkshof: Mit 400 Kilogramm schwerem Uhu in die Luft

„Puchacz“ ist polnisch und bedeutet „Uhu“. Außerdem heißt so der Typ des 400 Kilogramm leichten Segelflugzeugs, mit dem Anja und ich gleich den Himmel erobern werden. Flieger duzen sich grundsätzlich und reden sich mit Vornamen an.

Bevor ich mit einem Fallschirm auf dem Rücken und festgeschnallt wie ein Rollmops auf dem hinteren Sitz Platz genommen habe, helfen mir Amir und Julius beim Anlegen und Festzurren der gefühlt 50 Schnallen und Gurte. Die beiden Teenager sind Flugschüler, ab 14 Jahre kann man beim Fliegerclub Rostock, dem der Flugplatz gehört, mitmachen.

Flugschülerin Maite Pritzner (18) ist seit drei Jahren in Purkshof dabei © Quelle: Ove Arscholl

Zur Rollbahn gefahren wurden wir zuvor von Maite Pritzner. Die 18-Jährige ist seit drei Jahren dabei und absolviert, wenn sie nicht in Purkshof ist, ein duales Studium für Eventmanagement. Fliegen habe sie schon immer interessiert. Jetzt ist es ihr Hobby, bei dem sie am Wochenende Freunde auf dem Flugplatz trifft.

Purkshof: 50 Starts und Landungen am Tag

Am Ende des Rollfelds beginnt die ein Kilometer lange Start- und Landebahn. Dort sitzt Philipp Heinemann hinter einem Tisch, hinter einem in rot-weißer Flughafen-Optik lackierten Ford-Transit. Der 38-Jährige spricht abwechselnd in mehrere Funkgeräte, den Blick auf ein Klemmbrett mit dem Flugplan geheftet.

Philipp Heinemann ist Flugleiter auf dem Purkshofer Platz. © Quelle: Ove Arscholl

50 Starts und Landungen dürften es heute werden. Mindestens, schätzt er. Heinemann, der eigentlich ein Motorflieger ist, ist an diesem Tag der Flugleiter. „Gutes Wetter heute“, sagt er und zeigt auf den mit Häufchenwolken bedeckten Himmel. Die würden für gute Thermik sorgen. Also die aufsteigende, warme Luft, dank der Vögel und Segelflieger stundenlang oben bleiben können. Sozusagen der Sprit für die motorlose Fliegerei.

OZ-Reporter Gerald Kleine Wördemann kurz vor dem Flug im Gespräch mit Fliegerin Anja Bombach. © Quelle: Ove Arscholl

Ein weiterer, unverzichtbarer Helfer ist da, aber nicht zu sehen. Der oder die Unbekannte sitzt am anderen Ende der Startbahn entfernt an einer starken Motor-Seilwinde, die Uhu, Anja und mich gleich an einem Hightec-Kunststoffseil in die Luft hieven wird. Philipp schwärmt von der enormen Geschwindigkeit, mit der das geschieht. Mir wird ein bisschen schummrig.

Video: Segelfliegen in Purkshof bei Rostock: So erlebt die Pilotin den Start Bei schönen Wetter finden auf dem Flugplatz Purkshof bei Rostock täglich 50 Starts und Landungen statt. Das Video zeigt, was beim Start in der Kabine passiert. © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Vorurteil Nummer zwei ist jedenfalls widerlegt: Segelflieger können keine schweigsamen Einzelgänger sein. „Fünf Leute sind nötig, um ein Segelflugzeug in die Luft zu bekommen“, erklärt Anja. Jedes Vereinsmitglied muss in der Flugsaison, die im Frühjahr beginnt, fünf Dienste übernehmen. Im Winter werden Flugzeuge und Anlagen gewartet. Durch das Selbstmachen bleibe das Hobby bezahlbar. 1000 Euro im Jahr müsse man einplanen, einschließlich Startgebühren.

Mittels einer Winde wird das Flugzeug gestartet. © Quelle: Ove Arscholl

Niemals die roten Knöpfe drücken

So langsam wird es ernst. „Nicht die roten Knöpfe drücken“, ermahnt mich die Pilotin. Dann würde sich die Plexiglaskuppel mitten im Flug öffnen. Auch den roten Griff an meiner Schulter sollte ich besser nicht ziehen. Dann öffnet sich nämlich der Fallschirm. Weil es viel Arbeit macht, den wieder zusammenzufalten, kostet einmal falsches Ziehen einen Kasten Bier Strafe.

Video: Segelfliegen in Purkshof bei Rostock: So erlebt die Pilotin die Landung Bei schönen Wetter finden auf dem Flugplatz Purkshof bei Rostock täglich 50 Starts und Landungen statt. Das Video zeigt, was bei der Landung passiert. © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Und dann sind wir schließlich in der Luft. Eben drückte mich die Beschleunigung noch erbarmungslos in den Sitz, gleiten wir wenig später majestätisch durch die Luft. Die vor Karls Erlebnishof parkenden Autos sehen aus 350 Meter Höhe aus wie Spielzeug, die Industrie-Anlagen im Seehafen erinnern an Modelleisenbahn-Zubehör.

Nach sechs Minuten landen wir mangels Thermik wieder in Purkshof. Vormittagsflüge sind meist so kurz. Am Nachmittag, wenn der Boden aufgeheizt ist, kann ein Flug mit etwas Glück mehrere Stunden dauern.

