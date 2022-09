﻿Flugzeugabsturz über der Ostsee: Darum wurde die Cessna nicht abgeschossen

Stundenlang irrte das Geister-Flugzeug über Europa und überflog auch Mecklenburg-Vorpommern: Mehrere Länder setzten am Sonntag ihre Luftwaffe ein, bevor der Jet vor Lettland in die Ostsee stürzte.

Das von Flightradar24 zur Verfügung gestellte Bild zeigt die Flugbahn einer Cessna 551 vor ihrem Absturz in die Ostsee. Das Privatflugzeug war auf dem Weg aus dem südspanischen Jerez nach Köln bis über die Ostsee geflogen und dort am Abend vor der Küste Lettlands ins Meer gestürzt. Von den vier Insassen fehlt bislang jede Spur.

Rostock. Das Geisterflugzeug, das am Sonntagabend vor der lettischen Küste in die Ostsee abstürzte, bewegt MV und ganz Europa: Die Luftwaffe aus mehreren Ländern war im Einsatz – darunter auch Eurojets Eurofighter vom Fliegerhorst Rostock-Laage und Neuburg. Das Kleinflugzeug des Typs Cessna überflog unter anderem Güstrow, Stralsund und die Insel Rügen.

„Eine Alarmrotte besteht aus zwei Eurofightern, die rund um die Uhr 365 Tage im Jahr in Bereitschaft stehen, um für solche Fälle alarmiert werden zu können“, erklärt ein Sprecher der Luftwaffe. Es kann passieren, dass ein Pilot eines zivilen Flugzeuges vergisst, eine Frequenz einzustellen, wenn er bestimmte Flugkontrollsektoren durchfliegt. Mit der Frequenz wird Kontakt zur Kontrollstelle hergestellt. „Ist der Pilot auch nicht unter der Notfallfrequenz erreichbar, dann steigen die Eurofighter auf“, erklärt der Sprecher. Zuvor waren spanische und französische Kampfjets im Einsatz, um den Flieger zu begleiten. Hinter Rügen habe dann die dänische Luftwaffe übernommen.

Dass ein Pilot eines privaten Flugzeuges oder auch von Airlines nicht erreichbar ist, sei allerdings keine Seltenheit. „In Zeiten vor Corona, als das Flugaufkommen höher war, kam das zwischen 20- bis 25-mal im Jahr vor“, erzählt der Sprecher. Im Normalfall stelle der Pilot dann die Frequenz ein und fliegt wie geplant weiter. „Das merkt die Öffentlichkeit nur, wenn er die Schallmauer durchbricht und es einen lauten Knall gibt“, so der Sprecher. Bei dem Kleinflugzeug aber habe sich an Bord nichts getan – der Pilot schien bewusstlos. „Die Eurofighter sind dann beim Flieger geblieben, um das weitere Geschehen zu beobachten.“

MV: Luftwaffe sieht keine Gefahr

Eine unmittelbare Absturzgefahr über MV aber bestand nicht. „Trotz der Kürze der Zeit gelang es, nachzuvollziehen, wie viel Kraftstoff der Flieger getankt hatte“, berichtet der Sprecher der Luftwaffe. „Die Hoffnung bestand, dass der Jet über der Ostsee abstürzt. Es wäre auch denkbar gewesen, dass er noch weiter in den Nordosten geflogen wäre, aber eine Gefahr für Städte in MV wurde nicht gesehen“, so die Luftwaffe.

Und selbst wenn Gefahr für MV bestanden hätte, seien die Möglichkeiten des Eingreifens gering: „Ein Flugzeug kann nicht so einfach abgeschossen werden. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ist nicht legitim“, erklärt der Sprecher. Es gebe zudem immer die Chance, dass jemand an Bord wieder zu Kräften kommt und er das Steuer – im wahrsten Sinne des Wortes – noch rumreißen könne.

Lettisches Team sucht nach Wrack und Insassen

Auch die schwedische Seefahrtsbehörde war bei der Such- und Rettungsaktion beteiligt. Wie Anders Lannholm, Koordinator von Such- und Rettungsaktionen, auf OZ-Anfrage mitteilte, waren von schwedischer Seite ein Flugzeug und zwei Helikopter im Einsatz. „Auf dem Radar haben wir gesehen, dass die Cessna an Höhe verlor und in die Ostsee stürzte“, so Lannholm. Die Überlebenschancen seien sehr gering.

Der Kurs des Geisterfliegers © Quelle: Benjamin Barz

Derzeit sucht ein 30-köpfiges lettisches Team nach dem Wrack und den Insassen, wie Liva Veita von der Pressestelle der lettischen Marine auf OZ-Anfrage mitteilt. Im Einsatz seien laut der Sprecherin drei Schiffe sowie eine Drohne der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs. „Wir haben bereits Überreste gefunden, die zu Sitzen im Flugzeug passen könnten“, informiert Veita. Allerdings könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die Wrackstücke zu der Cessna gehören. Morgen solle eine Unterwasserdrohne zum Einsatz kommen.