﻿Pilot fliegt kranken Jannis (3) nach OP in Rostock kostenlos nach Hause

Rostock/Kulmbach. Weil der schwer kranke Jannis (3) Hilfe braucht, geht Dr. Georg Kraus (58) in die Luft. Der Wirtschaftsingenieur aus Bruchsal bei Karlsruhe (Baden-Württemberg) ist Pilot, fliegt mit seiner Cessna regelmäßig nach Rostock-Laage und von hier aus in alle Ecken Deutschlands. An Bord: junge Passagiere wie Jannis, die in Spezialkliniken behandelt werden müssen und für die eine Anreise per Auto oder Bahn zu beschwerlich wäre.

Kraus ist Teil des Pilotennetzwerks Flying Hope. Der gemeinnützige Verein vermittelt kostenlose Flüge für Kinder, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Jannis ist eines von ihnen.

Darm-OP in der Klinik für Kinderchirurgie der Unimedizin Rostock

Der Junge wurde mit Verdacht auf das Shah-Waardenburg-Syndrom geboren. „Das bedeutet in unserem Fall eine einseitige an Taubheit grenzende Innenohrschwerhörigkeit kombiniert mit einem Totalausfall des Dickdarms“, erklärt Jannis’ Mutter Ramona (35). Motorische Entwicklungsverzögerungen habe er inzwischen zwar gut aufgeholt, er kämpfe aber mit einer Gedeihstörung, lege also zu wenig an Gewicht zu.

Ramona Spindler (35) und Jannis Spindler (3) kurz vor dem Start. © Quelle: Norbert Fellechner

Im vergangenen Jahr wurde ihr Sohn an seinem tauben Ohr mit einem Cochlea-Implantat versorgt. Nun stand eine große Darmoperation an. Die hat eine Topärztin übernommen: Prof. Dr. Stefanie Märzheuser, Leiterin der Klinik für Kinderchirurgie an der Unimedizin Rostock und spezialisiert auf kindliche Darmerkrankungen.

Per Flug vom Airport Rostock-Laage nach Bayern

Die OP ist gut verlaufen. „Wir hoffen, dass dies der letzte operative Eingriff war“, sagt Jannis’ Familie. Für die Heimreise gab es für Jannis einen exklusiven Charterflug: Pilot Dr. Georg Kraus flog den Dreijährigen, seine Eltern und seinen Bruder Leon (6) von Rostock-Laage zurück nach Kulmbach (Bayern) und ersparte ihnen damit eine siebenstündige Autofahrt.

Mit seiner Cessna Silver Eagle Turboprop fliegt Georg Kraus (58) Ramona (35), Jannis (3), Andreas (37) und Leon Spindler (6) (v. l.) nach Bayern. © Quelle: Norbert Fellechner

Für Jannis war es ein besonderes Erlebnis. Für den Piloten ist es die Erfüllung eines Kindheitstraums. „Ich habe schon als Kind immer mit Flugzeugen gespielt und es war schon früh ein Traum von mir, zu fliegen. Schule, Studium und Beruf hatten mich dann davon abgebracht. Mit Mitte 40 kam dann der Kindheitswunsch wieder hoch. Eines Morgens bin ich aufgewacht und mir war klar, dass ich fliegen lerne.“ Seit er seinen Pilotenschein in der Tasche habe, sei er fast täglich in der Luft.

Georg Kraus engagiert sich im Verein Flying Hope. © Quelle: Norbert Fellechner

Piloten fliegen kostenlos – Facebook-User feiern Einsatz

Sein Engagement bringt Kraus sowohl die Dankbarkeit vieler Familien als auch Lob in den sozialen Netzwerken ein. Auf Facebook kommentieren User seine Einsätze mit „Geiler Typ“ und „Wir brauchen solche Menschen“.

https://www.facebook.com/photo?fbid=680476874116534&set=pcb.680477367449818&locale=de_DE

Kraus ist in guter Gesellschaft: Rund 40 Piloten fliegen aktuell für Flying Hope, vom Hobbyflieger bis zum Ex-Lufthansa-Kapitän. „Sie alle stellen dankenswerterweise ihre Zeit und ihre Maschinen kostenlos zur Verfügung. Vom Verein bekommen sie die Kosten für den Treibstoff erstattet. Eine geniale Kombination“, sagt Dr. Michael Offermann. Er ist selbst jahrelang als Notarzt in der Flugrettung tätig gewesen. Heute ist er Vorsitzender von Flying Hope.

Regelmäßig wie die Lufthansa gen Ostsee

Für viele Kids ist der Privatflug ein einmaliges Erlebnis. Andere sammeln notgedrungen Vielfliegermeilen: Eine kleine Patientin mit kindlicher Demenz etwa wird alle 14 Tage zur Behandlung nach Hamburg geflogen. Für Kinder mit Darmleiden ist Rostock die erste Adresse. „Wir fliegen wie die Lufthansa wöchentlich nach Rostock-Laage“, schildert Offermann.

Im vergangenen Jahr haben die Piloten rund 100 Einsätze geflogen. „Das ist ordentlich. Aber gemessen an den Kindern, die unsere Hilfe brauchen könnten, noch wenig“, sagt Offermann. Familien mit schwer kranken Kindern können sich jederzeit an Flying Hope wenden. https://www.facebook.com/flyinghope/photos/pb.100064626822095.-2207520000./6019376114759361/?type=3&locale=de_DE

Mitmachen lohnt sich doppelt

Gleiches gilt für Piloten, die das Netzwerk verstärken möchten. Neuzugänge seien immer willkommen, sagt Offermann. Voraussetzung: Man müsse eine gewisse Zahl an Flugstunden vorweisen können und eine Instrumentenflugberechtigung haben, die es erlaubt, bei jedem Wetter zu fliegen.

Flying Hope Der Verein Flying Hope ist auf Unterstützung angewiesen: Wer Mitglied wird, zahlt 50 Euro pro Jahr. Auch Spenden sind willkommen: Flying Hope e. V. Stadtsparkasse Düsseldorf IBAN DE 33 3005 0110 1005 6732 13 BIC DUSS DEDDXXX „Spende Flying Hope e. V.“

Mitmachen lohnt sich für ihn doppelt. Zum einen kann der Essener seine Leidenschaft fürs Fliegen ausleben. „Jedes Mal, wenn ich von der Startbahn abhebe, bleiben meine Sorgen am Boden zurück und ich verspüre in meiner Seele eine tiefe Dankbarkeit.“ Genauso dankbar sei er für das, was er mit Flying Hope bewirken kann. „Wenn wir nur einem einzigen Kind mit dem, was wir tun, helfen können, dann haben wir alles richtig gemacht.“

