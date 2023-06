Der Junge musste im Rostocker Krankenhaus am Darm operiert werden. Dr. Georg Kraus ersparte ihm eine lange Reise auf der Autobahn und flog die Familie mit der Cessna gratis vom Flughafen Rostock-Laage zurück nach Bayern. Organisiert werden solche Charter-Flüge durch das Netzwerk Flying Hope.

Rostock/Kulmbach. Weil der schwer kranke Jannis (3) Hilfe braucht, geht Dr. Georg Kraus (58) in die Luft. Der Wirtschaftsingenieur aus Bruchsal bei Karlsruhe (Baden-Württemberg) ist Pilot, fliegt mit seiner Cessna regelmäßig nach Rostock-Laage und von hier aus in alle Ecken Deutschlands. An Bord: junge Passagiere wie Jannis, die in Spezialkliniken behandelt werden müssen und für die eine Anreise per Auto oder Bahn zu beschwerlich wäre.