﻿Kostenlos bedienen: Foodsharing Rostock rettet Lebensmittel vor der Tonne

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Quietschend öffnet sich die Hintertür des Pennys in der Rostocker KTV. Heraus kommt ein Wagen mit sieben gefüllten Kisten voller Brote, Kuchen, Obst- und Gemüsesorten. All das gehört nun der Umweltorganisation Foodsharing (Deutsch: Lebensmittel teilen), die das Essen der Öffentlichkeit gratis zur Verfügung stellen wird.

Normalerweise hätte der Supermarkt die nicht verkauften Lebensmittel in der Mülltonne entsorgt. An diesem Tag sind jedoch die Freiwilligen von Foodsharing dort, um das zu verhindern. Direkt nach der Abholung werden die Lebensmittel ins Peter-Weiß-Haus gebracht, wo sich der größte „Fairteiler“ der Hansestadt befindet. Weitere Stellen gibt es im Hansaviertel und in der Südstadt.

Foodsharing: Ziel ist es, sich überflüssig zu machen

„Jeder, der möchte, kann sich kostenlos daraus bedienen“, so Michelle Treu, die zu den Aktiven bei Foodsharing zählt. Ein Anliegen der Gruppe sei, dass Supermärkte keine genießbaren Lebensmittel mehr wegwerfen. Es gehe aber auch darum, Bedürftige möglichst unkompliziert mit Essen zu versorgen.

Mit schwer beladenen Taschen schieben die Foodsaver ihre Fahrräder Richtung Peter-Weiß-Haus, wo der „Fairteiler“ wartet. „Bei diesem Penny-Markt holen wir meistens sechs Mal in der Woche Essen ab“, sagte Treu. Das Tages-Highlight: Sogar Blumen sind dabei – kein bisschen verwelkt.

Seltene Fundstücke: Anne-Marie Köther nahm sich neben Obst und Gemüse auch Blumen mit. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch die Lebensmittel, hauptsächlich Brote, Brötchen, Kuchenstücke und Donuts, sehen nahezu perfekt aus. Sie schmecken auch so. „All die Sachen sind von gestern, vielleicht sogar gestern Abend erst gebacken worden“, so Estha Delph, die auch bei Foodsharing mithilft.

Doch es müsse jeden Tag frische Backwaren geben. Foodsharing arbeitet in Rostock mit über 20 Betrieben zusammen, darunter Supermärkte, Restaurants und auch Großküchen.

Wichtig sei, dass die Rostocker Tafel bei allen Betrieben Vorrang habe. Denn Foodsharing beliefert nicht vorrangig Bedürftige, sondern jeden, der möchte. Anders als die Tafel ist sie keine Sozial-, sondern eine Umweltorganisation mit etwa 430 Mitgliedern in Rostock, von denen etwa 80 bis 150 aktiv sind.

Vor der Abholung muss genau dokumentiert werden, welche Lebenmittel mitgenommen werden dürfen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Aus diesem Grund freut sich die Gruppe immer über neue Mitglieder. Ganz einfach ist es allerdings nicht, aufgenommen zu werden. Zunächst muss sich jeder Interessierte auf der Plattform registrieren. Anschließend muss man eine Art Quiz bestehen, in dem die Abhol- und Hygieneregeln und das Vorgehen in Sonderfällen geprüft werden.

„Es ist wie eine Führerscheinprüfung“, sagte Delph. Besteht man das Quiz, muss man bei drei Probeabholungen dabei gewesen sein, um endgültig Mitglied zu werden. Der Vorteil sei, dass man sich frei einteilen könnte, wie oft und wie viel man sich beteilige.

Auch Bedürftige profitieren von den geteilten Lebensmitteln

Doch die Mühe zahlt sich aus: „Wir kaufen schon seit Monaten keine Lebensmittel mehr ein“, sagte Delph. Das Essen gehe nicht nur an die „Fairteiler“, sondern die Foodsaver können auch ihren Eigenbedarf damit decken. Natürlich könne man sich dann nicht aussuchen, was man esse. Dafür ließe sich aber Geld sparen.

Nach jeder Sammlung wird online mitgeteilt, dass es wieder etwas zu holen gibt. Dann dauert es oft nicht lange, bis die ersten Interessenten kommen. So auch an diesem Tag: Die Rostockerin Lykka Bosse ist vor allem wegen der Brote hier: „Finanziell ist es definitiv eine Erleichterung.“

Es sei wirklich besser, frühzeitig vor Ort zu sein, sonst gehe man leer aus, so die 21-Jährige. Innerhalb einer Stunde sei der „Fairteiler“ oft wieder leer. Im Fünf-Minuten-Takt kommen die Interessenten zum Fairteiler, weil sie so einiges an Geld sparen können.

Darum sei es für die Zukunft wichtig, neue Abholstellen in weniger gut erschlossenen Stadtteilen zu eröffnen, zum Beispiel im Nordwesten der Stadt. Jedoch bleibe es für Foodsharing eine Herausforderung, kooperative Vermieter zu finden.

OZ