﻿Rostockerin erforscht als eine der ersten Bodenkrusten und trägt zum Küstenschutz bei

Michael Pfister und seine Frau Laura Isabel wollen das Angebot in Bargeshagen erweitern. Bisher gibt es an der B 105 neben frischem Kaffee, Kuchen und Brötchen einen wechselnden Mittagstisch. Bald soll das Restaurant zu neuem Leben erweckt werden – was dafür noch fehlt und was es zu essen geben soll