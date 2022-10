﻿Forschungshalle für 6,6 Millionen Euro an der Uni Rostock eingeweiht

Wasserschäden innen, absturzgefährdete Balkone außen? In Schmarl mussten an einem Wohnhaus die Balkone gesperrt werden, Betonteile sind zu Boden gestürzt. Vermieter sind die „Elgeti Brothers“, eine Firma von Hansa-Retter Elgeti. Was Mieter sagen, wieso sich das Bauamt eingeschaltet hat und was der Vermieter jetzt macht.