﻿Französische Komödie feiert Premiere im Volkstheater Rostock – lohnt sich ein Besuch?

Rostock. Die Erinnerung an die vergangene Nacht ist fast komplett weg. So geht es jedenfalls Monsieur Lenglumé (Bernd Färber), der morgens mit einem gewaltigen Kater erwacht. Noch kann er den Blackout vor seiner gestrengen Ehefrau Norine (Vanessa Czapla) verbergen. Die Fete in der Nacht davor hat Folgen, denn da liegt ein Mann in seinem Bett. Das ist sein ehemaliger Klassenkamerad Mistingue (Frank Buchwald). Aber warum nur?

Gemeinsam versuchen die beiden, die vergangenen Stunden zu rekonstruieren. Es muss etwas Schlimmes passiert sein, denn die Zeitung berichtet von einer Gewalttat. In der Pariser Rue de Lourcine hat es einen Mord gegeben. Lenglumé und Potard versuchen, die Sache aufzuklären – was mit den Erinnerungslücken zu einer fast unlösbaren Aufgabe wird. Klebt Blut an ihren Händen?

Die Bühne erinnert an eine Graphic Novel

Elina Finkel inszenierte mit leichter Hand, John R. Carlson hatte die musikalische Leitung inne. Eine besondere Herausforderung war dieses Stück aber für Norbert Bellen (Bühne und Kostüme) und Marie van Vollenhoven (Grafik). Denn das Missverständnis durch eine veraltete Zeitung, die hier Verwirrung stiftet, drückt sich auch optisch aus. Bühne und Darsteller präsentieren sich in einem Schwarz-weiß-Design (man könnte auch Layout sagen), das an eine Graphic Novel erinnert.

Grafikerin Marie van Vollenhoven hatte hierfür extra Zeichnungen angefertigt. Das Comichafte sorgt nicht nur für einen zusätzlichen Reiz, es unterstützt auch das Plakative der Handlung. Das Auf und Ab der Stimmungen, das Galopp auf der Bühne – all das erinnert in vielen Momenten an die Verwicklungen eines Fernsehschwanks. Der Zuschauer weiß auch nicht mehr als die handelnden Figuren, die Spannung hält bis zum Schluss.

Die Bürgerlichen trauen sich selbst die größten Schandtaten zu

Hinter dem Stoff steht der französische Autor Eugène Marin Labiche (1815-1888), der zu seinen Lebzeiten als überaus erfolgreicher Autor bekannt war. Das Pariser Bürgertum in der Mitte des 19. Jahrhunderts pflegte eine gewisse Feierkultur und gönnte sich offensichtlich so manchen Absturz. Gleichzeitig war bei den Bürgerlichen offenbar die Angst vor einem sozialen Abstieg immer präsent. Und sie trauten sich selbst die größten Schandtaten zu. All das spiegelt sich in diesem Stück wider – wenngleich in einer etwas grotesken Überzeichnung. Aber der Text will ja unterhalten und nicht analysieren.

Die kleine Besetzung – dazu gehören auch Katharina Paul als Diener Justin und Lev Semenov als Potard – wirbelt auf der Bühne nur so herum und hält das Tempo der Komödie bis zum Ende durch. Das Geheimnis einer verlorenen Nacht wird in 70 Minuten gelöst.

Nächste Vorstellung „Die Affäre Rue de Lourcine“: 6. November. 15 Uhr, Großes Haus