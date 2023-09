Frauen in Rostock belästigt – Polizei nimmt zwei Obdachlose fest

Rostock. Zwei Männer, die in Rostock Frauen belästigt haben sollen, sind von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wie die Beamten am Montag berichteten, habe am Freitagabend ein 45 Jahre alter Obdachloser am Kröpeliner Tor versucht, mehreren Frauen näherzukommen und sie zu berühren. Zwei männliche Passanten, die ihn hiervon abbringen wollten, soll der Verdächtige bespuckt und beleidigt haben. Er wurde im Einkaufszentrum KTC gestellt und festgenommen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Abend am Rostocker Stadthafen. Nach den Angaben von Zeugen belästigte ein 30 Jahre alter Wohnsitzloser mehrere Frauen. Dem Mann wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam. Er muss sich wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung verantworten.

OZ