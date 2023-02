﻿Auf der Straße, im Theater, im Club – Das ist am ersten freien Frauentag in Rostock los

Der 8. März ist in MV in diesem Jahr erstmals Feiertag. Wie in jedem Jahr werden Demonstrierende an dem Tag durch die Stadt ziehen. Was Rostocker außerdem an dem freien Tag unternehmen können, und worauf Sie sich in der ganzen Woche freuen können, lesen Sie hier.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket