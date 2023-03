﻿Frauentag erstmals Feiertag: Was Rostocker am 8. März vorhaben

Der 8. März ist dieses Jahr das erste Mal ein gesetzlicher Feiertag in MV. Die OZ hat Menschen in der Hansestadt gefragt, wie sie den Tag verbringen. Einige der Befragten hatten den freien Tag gar nicht auf dem Zettel.

Rostock. Das gab es nicht mal in der DDR: Erstmals ist der Frauentag am 8. März in MV ein Feiertag. Das hatte die rot-rote Landesregierung 2021 in ihrem Koalitionsvertrag so beschlossen, weil MV weniger Feiertage hat als andere Bundesländer. Die OZ hat sich in Rostock umgehört, wie Frauen und Männer den Feiertag nutzen wollen – und was er für sie bedeutet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tina Markmann (32) ist Mutter von zwei Töchtern und hofft, dass es irgendwann Gleichberechtigung gibt. © Quelle: Frank Söllner

Tina Markmann (32): „Als Mutter hat man nie frei“

Tina Markmann (32) ist gerade mit ihrer Tochter im Kinderwagen auf dem Weg zum Arzt. Sie hat noch keine besonderen Pläne für ihren freien Tag, doch wird sie sich wahrscheinlich um ihr krankes Kind kümmern. Denn als Mutter hat sie auch am Frauentag nicht frei. Sie sagt: „Es ist wichtig, dass Frauen für ihre Rechte kämpfen, schaue ich auf meine Kinder, werden Mädchen und Jungs immer noch unterschiedlich behandelt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Souvenirladen am Neuen Markt in Rostock räumt Mitarbeiterin Claudia Paetsch Postkarten in die Auslage. Die 53-Jährige hat mittwochs sowieso immer frei, doch freut sie sich schon, nächstes Jahr einen Urlaubstag mehr zu haben.

Georgina Lucius-Clark findet, dass Frauen für ihre Rechte kämpfen müssen, damit die Diskriminierung aufhört. © Quelle: Frank Söllner

Für manche Menschen in MV kam der freie Frauentag dagegen überraschend: Georgina Lucius-Clark hat erst vor Kurzem herausgefunden, dass überhaupt ein Feiertag ist: „Das ist ursprünglich untergegangen, aber jetzt freue ich mich, freizuhaben.“ Die Pädagogin kommt aus England und findet, dass Frauen endlich den gleichen Lohn wie Männer bekommen sollten und die Opfer-Beschuldigung bei Übergriffen aufhören sollte.

Psychotherapeut hat für 8. März Termine gemacht

Auch ein Rostocker Psychotherapeut, der anonym bleiben möchte, hatte für den 8. März – wie für einen normalen Arbeitstag – Termine ausgemacht. „Alle Patientinnen wollen auch kommen – übrigens ausschließlich Frauen“, verriet er der OZ.

Adrian Hering (19) freut sich auf den 8. März, denn er hat jetzt immer an seinem Geburtstag frei. © Quelle: Frank Söllner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natürlich haben am 8.März auch Männer frei, einer von ihnen ist der 19-jährige Adrian Hering. Für den Studenten ist der Tag mehr als nur ein Feiertag, denn er hat Geburtstag. „Es ist richtig klasse, dass ich jetzt immer an meinem Geburtstag freihabe. Dieses Jahr werde ich reinfeiern und dann etwas mit meiner Familie machen.“

Roswitha Schöneck (78) kommt aus Lübeck. Dort ist der 8. März noch kein Feiertag. © Quelle: Frank Söllner

Roswitha Schoeneck schlendert gerade mit ihrem Mann durch die Rostocker Innenstadt. Die 78-jährige Rentnerin wird den Frauentag am Meer verbringen, denn sie kommt aus Schleswig-Holstein und macht hier gerade Urlaub. Auch wenn sie in Rente ist, findet sie es gut, dass der 8. März in Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag ist. „Bei uns in Schleswig-Holstein wird an dem Tag ganz normal weitergearbeitet und niemand hat frei.“

Was Rostocks neue OB Eva-Maria Kröger plant

Rostocks neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) hat ihren ersten Frauentag im Amt voll durchgeplant: „Ich bin vormittags im Stadtteil Lütten Klein, dort ist ein Flohmarkt für Kinder und eine Ausstellungseröffnung zum Frauentag. Am Nachmittag bin ich in der Nikolaikirche auf einem Konzert für Seniorinnen und Senioren, das ehrenamtlich organisiert wird. Abends gehe ich mit meinen Eltern essen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat mit dem freien Frauentag ein Wahlversprechen eingelöst. Sie selbst beschenkt am 8. März Mitarbeiterinnen einer Kurzzeitpflege in ihrem Schweriner Stadtteil mit Blumen. Ansonsten bleibe der Tag privat: „Ich freue mich auf ein kleines Familientreffen, bei dem wir Frauen uns feiern – aber vor allem den Geburtstag meiner Tochter.“

Und auch die Linken-Fraktionsvorsitzende Jeannine Rösler, die sich für den Frauentag als Feiertag eingesetzt hat, hat viel vor: „Am Morgen lade ich um 10 Uhr zu einem Frauentagsfrühstück in Demmin ein. Am Nachmittag bin ich traditionell auf der Straße unterwegs, um rote Rosen und Nelken an Frauen zu verschenken und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, was sie bewegt. Am Abend bin ich in Schwerin, wo die Landtagsfraktion ab 19 Uhr im „tisch“ zu einer feministischen Buchlesung eingeladen hat.“