﻿ „Könnten Reinigung einstellen“: Rostocker Schule fehlt nach Oldenburgs Vorstoß eine Million Euro

Rostock/Schwerin. Der Schreck sitzt tief bei Leitern und Trägern freier Schulen in MV. Anfang des Monats hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) verkündet: Der Landeszuschuss für diese Schulen wird gekürzt – da die Personalkosten an öffentlichen Schulen sinken.

Wut und Verzweiflung machen sich bei freien Schulen breit, denn sie bekommen laut Gesetz nur 85 Prozent der Landesmittel im Vergleich zu öffentlichen Schulen, tatsächlich seien es nur 75 Prozent.

CJD Rostock: An Gebäuden und bei Reinigung sparen?

Nun also noch weniger Geld. Circa 570 000 Euro werde für das laufende Schuljahr gekürzt, sagt Steffen Kästner, Leiter der CJD-Christophorusschule Rostock. Rückwirkend zum Schuljahresbeginn – obwohl er Lehrer und anderes bezahlen musste. Aus Vorjahren stünden noch 400 000 Euro Nachzahlungen des Landes aus. Heißt: Es fehle fast eine Million.

Die Schule – 1200 Schüler, 150 Mitarbeiter – habe deutlich mehr Angebote als Schulen des Staates. Wo aber sparen? Kästner grübelt: „Wir könnten die Gebäudeunterhaltung einstellen – oder die Reinigung.“ Die genannte Summe entspreche den Kosten für sieben Lehrerstellen. Streichung hier sei keine Option. Auch nicht, das Elterngeld von monatlich 250 Euro weiter zu erhöhen. Dann würde die Schule „Familien mit schmalerem Geldbeutel ausschließen“. Sie könnte auch mehr Schüler pro Klasse aufnehmen – aber genau das wolle man wegen der Qualität nicht. Er vermisse „Wertschätzung“ der Politik, so Kästner. Schließlich sei die Schule bei Abi-Noten-Vergleichen und Wettbewerben stets vorn.

Nun werde geklagt. Gegen den Bescheid des Ministeriums und auch als Normenkontrollklage, um das Schulgesetz auf den Prüfstand zu stellen.

Schule bei Marlow: Mehr Geld von der Bank leihen

„Das ist eine Riesensauerei“, sagt Stefan Schmidt zum Streichkonzert der Bildungsministerin. Der Bürgermeister von Dettmannsdorf-Kölzow bei Marlow (Kreis Vorpommern-Rügen) ist auch einer von drei Geschäftsführern einer gemeinnützigen GmbH, die im Ort eine freie Schule betreibt. Der evangelische Bildungscampus habe derzeit 600 Schüler, 125 Kinder in der Kita, rund 100 Beschäftigte. „Wir sind ein kleiner Laden, der ein großes Rad dreht“, sagt Schmidt stolz. Eine Schule im Aufbau, wo sonst nichts ist: 2026 sollen die ersten Schüler Abitur machen.

„Riesensauerei“: Martha-Daniela Queren, Stefan Schmidt und Anke Fink sind Chefs der gGmbH der Schule Dettmannsdorf-Kölzow. © Quelle: privat

Schmidt rechnet vor: 40 000 Euro solle der Träger jetzt zurückzahlen. Hinzu kämen 160 000 vom Land aus Vorjahren, „auf die wir noch warten“. Elterngeld (aktuell 110 Euro pro Monat in der Grundschule, 180 Euro ab Klasse fünf) solle nicht erhöht werden. „Wir sind keine elitäre Schule“, so Schmidt. Um das Loch zu stopfen, müsse der Träger jetzt seinen Kreditrahmen erhöhen – also mehr Geld von Banken borgen. Schmidt deutlich: „Wir würden Klagen unterstützen.“

Ecolea muss Schulgeld am Gymnasium erhöhen

700 000 Euro fehlen den Ecolea-Schulen in Schwerin, Güstrow und Warnemünde – zusammen 1400 Schüler, 250 Mitarbeiter – wegen der Mittelkürzung, erklärt Geschäftsführer Sven Olsen. Auch er kündigt Prüfung und juristische Schritte an. Das Land zahle sogar nur etwa 75 Prozent der Personalkosten, so Olsen. Weil die tatsächlichen Ausgaben eben höher seien. Folge nun: Im Gymnasialbereich müsse Ecolea das Schulgeld um 50 Euro erhöhen – auf im Schnitt etwa 275 im Monat. „Das ist hart für viele.“

Sven Olsen ist Geschäftsführer der Ecolea-Schulen in Warnemünde, Güstrow und Schwerin. © Quelle: Thomas Ulrich

Olsen wurmt, dass seine Schulen auch weniger Geld bekommen, weil an staatlichen Schulen Lücken sind, Unterricht ausfällt. „Der Staat macht seinen Job nicht – und dafür werden wir bestraft.“ Besser als eine Anlehnung der Personalkosten-Abrechnung der freien an die öffentlichen Schulen wäre eine „fiktive Vergleichsschule“ – eine Modellrechnung, die Bedingungen realistisch abbildet.

