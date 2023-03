﻿Freimaurer-Haus, Tankstellen-Grundstück: Diese Immobilien an der Ostsee werden versteigert

Mehrere in MV gelegene Immobilien und Grundstücke kommen demnächst in Berlin unter den Hammer.

Mehrere Immobilien und Grundstücke in Mecklenburg-Vorpommern werden bei einer Aktion in einem Berliner Hotel zum Kauf angeboten. Was die Objekte kosten, wie viel Miete sie künftigen Eigentümern einbringen und wann Interessenten zuschlagen können – die Infos zu Termin und Startgebot.