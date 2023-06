﻿„Am Meer“-Festival lockte 350 Feierwütige an den Warnemünder Strand: So war die Stimmung

Warnemünde. Leichte Elektrobeats ertönen auf der Warnemünder Flanierpromenade, in Richtung Teepott wird es lauter und intensiver: Das „Am Meer“-Festival ist an diesem ersten Freitag im Juni im vollen Gange.

Seit 15 Uhr chillen und tanzen rund 150 Feierwütige unter den silbernen Discokugeln, die im Sonnenlicht glitzern. Bis 22 Uhr würden noch weitere 100 Besucher erwartet, sagt Veranstalter Paul Uhlitzsch, dem auch der Rostocker Club Helgas Stadtpalast gehört.

Die Sonne bringt die Discokugeln zum Glitzern. Bei entspannten Elektro- und Housebeats tanzten die rund 350 Festivalbesucher im Sonnenschein. © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Freiräume für Jugendkultur in Rostock werden geringer“

Mehrere Jahre lang fand das Elektrofestival am Strand von Markgrafenheide statt. Da konnten die Besucher campen und feiern bis in die frühen Morgenstunden. Das ist seit diesem Jahr allerdings vorbei. „Das Naturschutzamt hat das untersagt.“ Die Begründung: Das Veranstaltungslicht störe die Insekten.

Uhlitzsch:„Ich bin froh, überhaupt eine Location in Rostock gefunden zu haben, wo wir bis 22 Uhr feiern können“, so der 43-Jährige. An anderen Orten wäre es sogar nur bis 20 Uhr möglich gewesen. Da mache ein Tagesfestival dann keinen Sinn mehr. „Freiräume für die Jugendkultur werden immer geringer“, bemängelt er die Entwicklung in der Hansestadt.

Auch Partygänger Steve Kibbel (33) findet es schade, dass es in Warnemünde schon 22 Uhr zu Ende ist. „In Markgrafenheide ging die Party bis früh um sieben Uhr.“ Rostock sei doch eine Studentenstadt, man müsse mehr für die jungen Leute tun. Ähnlich sieht es seine Begleitung Maria Fäcks. Beide haben sich erst mal einen Gin-Tonic gegönnt und wollen später zu den Beats der brasilianischen DJane Valentina Luz tanzen.

Gute Stimmung beim „Am Meer“-Festival in Warnemünde

Die Kumpels Frank Fehlhaber und Sebastian Werner trinken ihren Wodka-Mate, sitzen im Strandliegestuhl und genießen den Anblick der tanzenden Leute. Vorgeglüht hätten sie mit Champagner, sagt Frank mit einem Lächeln. Sie sind wegen des DJs Paulette da, der vor Valentina Luz auflegte. „Er hat nämlich vergangenes Jahr auf der Hochzeit von Sebastian gespielt“, berichtet der Kumpel.

„Vorher muss man einen Schluck Mate abtrinken, dann gießen sie dir Wodka dazu ein“, sagt Donna Josefine Gröschel, die mit Nemo Borowski da ist. Lieber trinkt sie allerdings Cocktails. „Schade, dass sie hier keine haben.“ Die Musik von Paulette habe „Bock gemacht“. Trotzdem findet ihre Begleitung es in Ordnung, dass das Festival nun früher endet: Der 23-Jährige gehe dann schlafen, weil am nächsten Tag das KTV-Fest stattfinde, sagt er.

Die Freundinnen Christin Lemke, Mandy Hermann und Nicole Radecker trafen sich schon um 14 Uhr, zum Plaudern und Vorglühen gab es Lillet Wild Berry und Weißweinschorle. Auf dem Festivalgelände sind sie um auf Wodka-Energy umgestiegen. Bisher hätten sie nicht so viel Erfahrung mit Festivals, aber mit ihren Outfits, Hüten und Glitzerpuder in den Gesichtern sehen sie schon nach echten Festivalgängern aus.

Zukunft des „Am Meer“-Festivals in Rostock ungewiss

Veranstalter Uhlitzsch entscheidet nach dem Wochenende, ob es sich wirtschaftlich lohnt, 2024 erneut ein Festival in Warnemünde zu planen. „Ich muss gucken, wie das Tagesfestival von den Besuchern angenommen wird.“ Guten Support bekam er von der Warnemünder Tourismuszentrale, darüber sei er dankbar.

