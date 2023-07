﻿Freizeitpark-Vergleich 2023: Womit Karls Erlebnis-Dorf punktet

Rövershagen. Wilde Loopings, spritzige Wasserbahnen und tolle Themenfahrten: Mehr als 100 Freizeitparks in Deutschland versprechen Besuchern unvergessliche Erlebnisse.

Welcher Freizeitpark Familien den größten Spaßfaktor und das beste Preis-Leistungsverhältnis bietet, hat das Buchungsportal Travelcircus gecheckt und dafür die 45 beliebtesten Freizeitparks in Deutschland unter die Lupe genommen.

Für den Freizeitpark-Check 2023 wurden neben Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, Bewertungen, Besucherzahlen und Instagram-Posts auch alle Attraktionen verglichen.

In die Top 20 hat es Karls gleich zweimal geschafft: Auf Platz 17 landet das Erlebnis-Dorf in Elstal, auf Platz 19 rangiert das Erlebnis-Dorf in Rövershagen bei Rostock. Letzteres konnte vor allem bei Google- und Tripadvisor-Bewertungen sowie beim „Spaßfaktor für jedes Alter“ überzeugen.

Gute Bewertungen bei Google und Tripadvisor

In beiden Kategorien erreichte Karls in Rövershagen nahezu die Bestmarke von 5 Punkten. Luft nach oben ist im Vergleich zu anderen Parks noch beim Bekanntheitsfaktor und in der Kategorie Instagram-Posts, hier gabs 3,16 bzw 1,88 von 5 möglichen Punkten. Im Vergleich zu Karls in Elstal schnitt Rövershagen etwas schlechter in der Kategorie Preis-Leistungsverhältnis ab.

Auf Platz eins der Tavelcircus-Liste hat es der Europa-Park geschafft, gefolgt vom Hansa-Park und dem Heide Park.

