Ortsbeiratsvorsitzende Anke Knitter, Kioskbesitzerin Dana Schonowski und Bausenator Holger Matthäus stehen vor dem Kiosk „Achteck“, welcher auch in Zukunft in Toitenwinkel für die Anwohner eine Anlaufstelle bleibt.

Rostock. Aufatmen und gute Laune am Kiosk in Toitenwinkel – und das trotz Regenwetter. Das kleine Büdchen von Betreiberin Dana Schonowski darf stehen bleiben. Überraschend schnell gab es eine Lösung für den Kiosk in der Martin-Luther-King-Allee. Der sollte nämlich nach einem Besitzerinnenwechsel eigentlich abgerissen werden. Der Kiosk wurde bislang geduldet, sollte aber nach der Kündigung der Vorbesitzerin abgerissen werden – so stand es im Vertrag.

Dana Schonowski, die den kleinen Rundbau erst letzten Sommer übernommen hatte, wusste davon nichts. Sie war der Verzweiflung nahe, wandte sich an die OSTSEE-ZEITUNG. Nach der Berichterstattung in dieser Woche ging alles ganz schnell. Anke Knitter (SPD), Ortsbeiratsvorsitzende in Toitenwinkel, und Bausenator Holger Matthäus (Grüne) setzen sich zusammen. „Ich musste einige Gespräche führen. Die Ämter hatten zuvor korrekt gearbeitet“, berichtet er.

Bestandsschutz für Kiosk

Am Freitag konnte er aber die frohe Botschaft und dazu ein paar Blümchen überbringen. Der Kiosk darf bleiben – allerdings unter einigen Voraussetzungen. Es gibt weiterhin einen Pachtvertrag zwischen der Stadt und Dana Schonowski. „Wenn wir aber an die Fläche ranmüssen, kann es auch kurzfristig eine Kündigung geben“, erklärt Matthäus. Zurzeit stehe aber nichts an. Zudem gilt für den Kiosk zwar Bestandsschutz. Verfällt er jedoch oder wird mal so marode, dass er abgerissen werden muss, kann dort kein neuer Kiosk entstehen.

Dana Schonowski zeigt sich aber erst einmal glücklich und zufrieden. „Ich werde gut auf den Kiosk aufpassen. Ich bin dankbar und glücklich“, sagt sie.

Ein Problem bleibt: Keine Toilette rund um den Kiosk

Ortsbeiratsvorsitzende Anke Knitter verwies jedoch auch noch einmal darauf, dass an einem Kiosk nicht zu lange verweilt werden soll. „Es gab auch schon Beschwerden. Es liegt in Ihrer Hand“, sagt sie zu Dana Schonowski. Und weiter: „Es ist ein guter Kompromiss. Aber wir werden es auch im Auge haben, ob der Kiosk weiter angenommen wird und die Zahlungen rechtzeitig eingehen.“

Dana Schonowski jedenfalls freut sich, weiß aber auch, dass es noch ein weiteres Problem gibt: Rund um den Kiosk gibt es keine öffentlichen Toiletten. Sie zeigt sich aber aufgeschlossen und sagt, sie würde sogar investieren. „Für mich wären das normale Betriebskosten.“ Anke Knitter sehe bei diesem Thema eher schwarz, glaubt nicht, dass am Standort öffentliche Toiletten installiert werden könnten. Senator Holger Matthäus warf aber zumindest eine Idee mit in die Diskussion: „Man könnte bei den Wohnungsgesellschaften hier anfragen, ob sie sich an einem Kiosk mit Toilette beteiligen würden.“ Einen Versuch sei es wert.

Von Michaela Krohn