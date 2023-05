﻿Ständig „Friedensdemos“ in Rostock: Anwohner genervt von Lärm in der Innenstadt

Protest in der Innenstadt

Seit Ende Januar gibt es regelmäßige Friedensdemos in Rostock. Vom Geräuschpegel der Mahnwachen fühlen sich Anwohner in der Innenstadt zunehmend gestört.

Stress in der Rostocker City: Fast täglich finden „Friedensdemos“ mit nur einer Handvoll Teilnehmer samt Megafon statt und zerren an den Nerven der Anwohner. Ist das erlaubt? Was die Stadt und die Organisatoren der Demonstrationen dazu sagen – wie sich Betroffene wehren können.

