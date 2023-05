﻿Ständig „Friedensdemos“ in Rostock: Anwohner genervt von Lärm am Uniplatz

Rostock. Laut ist es immer in der „Kröpi“ in Rostock. Touristen schlendern über die Shoppingmeile, ständig stehen neue Buden direkt vor der Haustür, die von Weihnachts-, Oster- oder, wie aktuell, Handwerkermarkt, künden. Wer in die Kröpeliner Straße zieht, sollte sich dessen bewusst sein. Dass aber fast täglich Reden durchs Megafon den Lärmpegel noch mal erhöhen, damit hätten die Anwohner am Brunnen der Lebensfreude am Uniplatz nicht gerechnet.

Rostock: Bis Ende April täglich Demos am Uniplatz

Von Ende Januar bis zum 22. April demonstrierten fast täglich etwa zehn bis 20 Menschen auf dem Uniplatz mit dem Ziel: Deutschland solle die Ukraine nicht weiter finanziell, personell und materiell unterstützen. Im Mai meldete die sogenannte Friedensdemo Versammlungen nur noch für Freitage und Samstage an, bestätigt die Hansestadt. Im Vergleich zu den Montagsdemos bleibt die Teilnehmeranzahl am Uniplatz zwar überschaubar, eine Belästigung sei die Versammlung dennoch – finden Anwohner.

Eine Frau ist erstaunt, dass so wenige Menschen so viel Lärm machen können. Die ältere Anwohnerin lege sich gerne mal mittags hin, „um für abends, wenn es laut wird, fit zu sein.“ Ändern könne sie es aber sowieso nicht.

Ihr Nachbar hatte es wenigstens mal versucht: „Ich habe geschaut, ob die Demos überhaupt angemeldet sind. Der Lärm durch die Lautsprecher nervt.“ Trotzdem könne er verstehen, dass jeder das Recht hat, zu demonstrieren, und das solle auch so bleiben.

Angemeldete Demos sind unter Auflagen rechtens

Rechtens sind die Demos, die bis vor Kurzem noch montags bis samstags in der Kröpi stattgefunden haben und sich nun aufs Wochenende beschränken. Sofern eine Versammlung rechtzeitig und sachgemäß beim Stadtamt angemeldet wurde, darf diese stattfinden. Für die Friedensdemos gilt das. Laut Bundesimmissionsschutzgesetz darf in der Zeit von 6 bis 20 Uhr die Lautstärke von 60 Dezibel nicht überschritten werden. Direkt vor dem Lautsprecher gelten 90 Dezibel.

Anwohner Arne Bonke ärgert sich über den Lärm am Uniplatz. © Quelle: Sarah Klas

„Es nervt, wenn ‚Freude schöner Götter Funken’ in Dauerschleife direkt vor der Tür läuft. Die Leute schreien einen mit ihrem Megafon förmlich an“, sagt Arne Bonke, Anwohner am Uniplatz. Er habe mit den Demonstrierenden bereits das Gespräch gesucht, diese hätten aber keine Einsicht gezeigt. Auch er betont: „Es geht nur um die Lautstärke. Dass Demos stattfinden, ist wichtig und sollte nicht verboten werden.“

Am Sonnabend mussten die Demonstranten umziehen – aber nicht wegen der Lautstärke-Beschwerden, sondern weil die Stadt das wegen einer parallelen Veranstaltung so verfügt hatte. Anja Lues ist Organisatorin der Mahnwachen, die seit Ende Januar elf Wochen lang täglich stattfanden. „Angesichts des Themas Krieg finde ich es schon hinnehmbar, wenn man über einen abgegrenzten Zeitraum ein paar Kundgebungen hintereinander gibt“, sagt Lues. „Wenn hier Bomben fallen, dann wird es noch lauter“, ergänzt die Demonstrantin.

Auch stille Mahnwache möglich

Grundsätzlich seien die Versammlungen aber mit den entsprechenden Behörden abgesprochen und auf Beschwerden bezüglich des Lärms bereits reagiert worden. „Wir regeln unsere Lautstärke auch in Absprache mit der Polizei“, so Lues, die sich auch vor Messungen der Lautstärke nicht fürchtet. Sollte es weiterhin Probleme geben, könnte sie sich auch vorstellen, die Demonstration als stille Mahnwache fortzuführen. Denn Lues vermutet, dass es manchen, die sich beschweren, eher um die Inhalte ihres Protests als um die Lautstärke gehen könnte.

15 Demonstranten hielten am Sonnabend auf dem Neuen Markt eine Mahnwache gegen den aktuellen Krieg in Europa. © Quelle: Martin Börner

Aufgeben wollen die Demonstranten nicht. Der Protest würde „so lange stattfinden, bis es eine Friedenssituation gibt. Und solange Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, müssen wir das zum Thema machen“, erklärt Mitorganisator Ralph Zedler.

Der Rostocker und seine Mitstreiter sorgen sich nach eigenen Angaben um die Hansestadt und deren Bewohner. „Wir haben hier einen Nato-Flottenstützpunkt, wir haben einen Ölhafen. Wir haben in Rostock-Laage Militär, wir haben die Werft, die vom Militär genutzt wird...“, nennt Zedler Gründe, die Rostock möglicherweise auch zu einem strategischen Kriegsziel machen könnten, sofern die Lage weiter eskaliert.

„Einmal die Woche 90 Minuten lang für Frieden zu sein“ hält Zedler deshalb auch für die Anwohner durchaus für zumutbar. Nach der Mahnwache am Neuen Markt werden die Demonstranten deshalb auch schon in dieser Woche wieder zum Uniplatz zurückkehren.

Das können Anwohner gegen Lärm tun

Da die Versammlungen angemeldet und damit zulässig sind, sollten sich jene, die sich vom Lärm gestört fühlen, an die Polizei vor Ort wenden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Wenn der Verdacht besteht, dass sich die Demonstranten nicht an die Lärmschutzgrenzen halten, sei außerdem eine Beschwerde bei Bianca Schuster von der Abteilung Immissionsschutz in Rostock möglich. Sie ist unter der Telefonnummer 0381 / 3 81 73 35 zu erreichen.