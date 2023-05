﻿Himmelfahrt: Diese Bäcker haben in Rostock geöffnet

Rostock. Wer an Christi Himmelfahrt mit frischen Brötchen und süßen Naschereien vom Bäcker in den freien Tag starten möchte, wird auch in diesem Jahr wieder in der gesamten Hansestadt fündig. Aber Vorsicht: Ein wenig Planung ist gefragt, denn einige Filialen haben ihre Öffnungszeiten geändert oder bleiben sogar komplett geschlossen. Wie zum Beispiel die Standorte der Bäckerei Kadatz. Welche Bäcker am Donnerstag (18. Mai) in Rostock geöffnet haben:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadtbäckerei Junge: Öffnungszeiten am Herrentag

Die Stadtbäckerei Junge öffnet an Christi Himmelfahrt wie gewohnt wieder an mehreren Standorten in der Hansestadt ihre Türen. Frische Backwaren können dann unter anderem in der Südstadt in der Erich-Schlesinger-Straße 28 gekauft werden. Von 7 bis 17 Uhr haben Kunden dafür Zeit.

Im selben Zeitraum soll auch die Bäckerei in der Schillingallee 30 an der Uni-Klinik zum Schlemmen einladen. In Brinckmansdorf unter der Adresse Timmermannsstrat 11 hat die Filiale sogar eine halbe Stunde länger geöffnet, nämlich von 7 bis 17.30 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer in Lütten Klein an Christi Himmelfahrt nach einem Bäcker sucht, wird in der Warnowallee 30 fündig. Sie hat ebenfalls von 7 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Brötchen und Kuchen sind am Vatertag auch in der Kröpeliner Straße 73 erhältlich. Von 7 bis 17.30 Uhr kommen Gäste hier auf ihren Geschmack. In der Doberaner Straße 157 – im Herzen der Hansestadt – gibt es frische Backwaren von 7 bis 18 Uhr.

Im Ostseebad Warnemünde laden am Feiertag die Filialen Am Kirchplatz 6 von 7 bis 18 Uhr und am Teepott (Seepromenade 1) von 7.30 Uhr bis 18 Uhr zum Vorbeischauen ein. Am längsten geöffnet hat am kommenden Feiertag die Filiale im Barnstorfer Weg 48. Von 7 bis 19 Uhr kann dort eingekauft und geschlemmt werden.

Rostock: Diese Lila-Bäcker-Filialen haben Herrentag geöffnet

Insgesamt vier Filialen des Unternehmens Lila-Bäcker haben in diesem Jahr in Rostock an Christi Himmelfahrt geöffnet. Darunter in der Kröpeliner Straße 99, gleich am Neuen Markt. Hier können Interessierte zwischen 7 und 17 Uhr Brötchen, Kuchen und weitere Backwaren erwerben. In der Zeit zwischen 7 und 11 Uhr stehen auch die Türen in der Ulmenstraße 81 weit offen.

Von 7 bis 12.30 Uhr hat außerdem der Bäckereistandort Mühlenstraße 44 in Warnemünde geöffnet. Ebenfalls im Ostseebad: Das Café Lila, Am Bahnhof 1, kann von 7 Uhr bis 18 Uhr besucht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mecklenburger Backstuben öffnen drei Filialen in Rostock

Schlemmen und genießen können Besucher am Herrentag zudem in drei Filialen der Mecklenburger Backstuben. Am längsten geöffnet hat das Café Lotsenhaus Am Strom 125 in Warnemünde. Der Verkauf von frischen Backwaren und anderen Leckereien erfolgt dort zwischen 8.30 und 17.30 Uhr. Die Backstube Rostock in der Ernst-Thälmann-Straße 3a kann von 7 bis 12 Uhr besucht werden. In der Doberaner Straße 115 bietet das Café von 7 bis 13 Uhr die Möglichkeit, zu verweilen.

Himmelfahrt: Schlemmen in der Konditorei Nowak in Rostock

Fans der Konditorei Nowak dürfen sich genauso freuen. Die meisten Filialen haben an Christi Himmelfahrt ihre Türen geöffnet. Das Café Lotte in der Wismarschen Straße 1 ist wie gewohnt von 7 bis 19 Uhr in Betrieb. Dem Café Paula in der Paulstraße 21 kann von 8 bis 18 Uhr ein Besuch abgestattet werden.

Lesen Sie auch

Von 7 bis 18 Uhr haben außerdem die Bio-Bäckerei im Dalwitzhofer Weg 7, die Filiale Intercity in der Herweghstraße 51, die Filiale Thomas Müntzer am gleichnamigen Thomas-Müntzer-Platz 60, die Filiale in der Karl-Marx-Straße 25 sowie die Filiale Dierkow in der Hinrichsdorfer Straße 51 geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock: Bäckerei Mertins öffnet an Feiertagen

Darüber hinaus öffnet feiertags auch die Bäckerei Mertins ihre Filiale in der Fährstraße 47 in Gehlsdorf von 7 bis 18 Uhr.

Diese Rostocker Bäckerei-Sparre-Filialen öffnen

Die Bäckerei Sparre geht an Christi Himmelfahrt mit mehreren Filialen in Rostock an den Start. Geöffnet haben die beiden Stände am Hauptbahnhof, einer am Ausgang Nord und einer auf der südlichen Seite. Beide sind von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Im selben Zeitraum kommen Brötchen-Liebhaber und Schleckermäuler Am Kirchenplatz in Warnemünde und im Fachgeschäft im Hansehof, in der Alt Bartelsdorfer Straße 1 in den Genuss von zahlreichen Backwaren.

OZ