﻿Abgabefrist für Grundsteuer in MV endet: Antrag auf Verlängerung sollte gut begründet sein

Fall fürs Bundesverfassungsgericht

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, erklärte, dass die neue Steuer so nicht funktioniere, viele Ungerechtigkeiten berge und am Ende zu deutlichen Mehrbelastungen führe: „Deshalb werden wir die neue Grundsteuer in fast allen Bundesländern bis vors Bundesverfassungsgericht bringen“, kündigte Holznagel an. Dieses Vorhaben verfolgt der Bund der Steuerzahler gemeinsam mit dem Immobilieneigentümerverband Haus und Grund.