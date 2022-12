﻿Früher zwei Jobs, heute jede Woche bei der Tafel – Rostocker Mutter berichtet über ihren harten Alltag

Viele Menschen sind heute auf die Tafel angewiesen, obwohl sie lange in ihren Berufen gearbeitet haben. Zwei Rostocker Frauen berichten über ihren Weg und wie wichtig die Tafel-Lebensmittel für sie sind. Die OZ-Weihnachtsaktion sammelt noch bis Heiligabend Spenden für den Verein.

Rostock. Jeden Mittwoch um 15 Uhr öffnet die Ausgabestelle der Rostocker Tafel in Groß Klein ihre Türen für Bedürftige. Jeden Mittwoch seit elf Jahren steht Elisabeth Latzko hier in der Schlange, um Lebensmittel zu bekommen. „Damit ich was zu essen habe, es reicht ungefähr drei Tage“, sagt die 68-Jährige. Kartoffeln, Gemüse wie Möhren und Paprika, Weintrauben, Brot, Joghurt, Käse, Wurst und Milch holt sie sich an diesem Tag. Es sei viel weniger geworden als noch vor einiger Zeit. „Ich muss schauen, dass es reicht.“ Einmal im Monat macht die Groß Kleinerin im Discounter auch einen Großeinkauf.