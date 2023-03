﻿Rostocker Frühlingslauf: Viele Sportler, Top-Ergebnisse – die besten Bilder vom Run

Run durch den Iga-Park: Am Sonntag sind rund 170 Läufer auf vier Strecken gegeneinander angetreten. Ob über kurze Distanzen, 10-Kilometer-Strecke oder der (Nordic-)Walking-Runde – die Teilnehmenden hatten Spaß am Sport. Die OZ hat die Ergebnisse und die Bilder vom Lauf.

Rostock. Die Sonne lacht und auch Siw und Selma Patzer sind gut drauf. Das Mutter-Tochter-Duo wärmt sich auf. 2,5 Kilometer liegen vor ihnen. Eine Runde durch den Iga-Park am Sonntagvormittag laufen – so sieht für sie ein gelungener Start in den Frühling aus. „Bewegung an der frischen Luft tut gut. Wir sind motiviert.“

Während Langschläfer noch in den Federn liegen oder gemütlich mit Brötchen und Kaffee am Frühstückstisch sitzen und die Zeitumstellung in der Nacht zuvor verdauen, schnüren die beiden Frauen die Laufschuhe und mit ihnen rund 200 weitere Teilnehmer, die an diesem Sonntag beim Rostocker Frühlingslauf in die Laufsaison 2023 starten.

Vielfältiges Teilnehmerfeld

169 Läuferinnen und Läufer gehen auf vier Strecken ins Rennen: 2,5, 5 und 10 Kilometer sowie den (Nordic-)Walking-Kurs. Einzelkämpfer und Laufcliquen, Kinder und Senioren, Tierfreunde mit ihren Hunden und austrainierte Athleten – das Starterfeld ist vielfältig. Der Rundkurs ist für alle gleich: An der Warnow entlang geht es vorbei am Traditionsschiff und einmal quer durch die Parkanlage, vorbei am Dorf Schmarl und an der „Likedeeler“ zurück zum Start-/Zielbereich.

Mit dabei sind viele Sportskanonen, allein der Sportclub Laage tritt mit gut 30 Leuten an. Eine davon ist Julia Drägert. Sie will die 10 Kilometer laufen und freut sich auf den Run. „Das ist eine schöne Strecke und ein gutes Training.“ Selbst an einem Sonntag nach verkürzter Nacht Gas zu geben, falle niemandem im Sportclub schwer. „Wir sind alle laufverrückt“, sagt sie und lacht.

Für Thorsten Riemer sind die 10 Kilometer beim Frühlingslauf quasi was zum Warmwerden. Er will am 22. April beim Darßlauf einen Halbmarathon laufen. Heute gehe es ihm nicht um Bestleistungen. „Ich mach’ just for fun mit.“

Frühblüher als Preis für alle Finisher

Auch ohne Top-Zeit kann man beim Rostocker Frühlingslauf einen Blumentopf gewinnen: Alle Teilnehmer bekommen Frühblüher nach dem Zieleinlauf. Die Primeln wollen Siw und Selma Patzer verschenken. Ein Blümchen sei für die Omi, das zweite für den Bruder, der krankheitsbedingt nicht beim Lauf antreten kann.

Der Startschuss knallt und die 2,5-Kilometer-Läufer spurten los. Eine hängt sie alle ab: Hanna Bernecker läuft als Erste durchs Ziel und ist kaum aus der Puste. „Es war überhaupt nicht anstrengend.“ 10:10 Minuten hat sie für die Strecke gebraucht. „Damit bin ich sehr zufrieden“, sagt sie und lacht.

Termin für nächsten Lauf in Rostock steht

Kaum sind alle Kurzstreckenläufer im Ziel, starten die Langdistanz-Runner sowie die Nordic Walker. Während sie ins Schwitzen kommen, bibbern zwei Frauen am Warnowufer: Brigitte Seebahn und Beate Krull sind zwei von vielen Streckenposten im Iga-Park. Der teils sehr frische Frühlingswind macht ihnen nichts aus, sie machen anderen Feuer: „Los, zieht durch“, spornen sie einen Läuferpulk an, der gerade an ihnen vorbeisprintet. Kaum ist er um die Kurve gebogen, taucht schon der nächste auf.

Auch wenn beim Frühlingslauf nicht jeder Sieger sein konnte, gewonnen haben alle: Denn nach dem Finish gab’s zum als „Runners High“ bekannten Läuferhoch für jeden den besagten frühlingsbunten Blumentopf. Und wer jetzt erst richtig warm geworden ist oder von der Lauflust gepackt wurde, kann schon in wenigen Wochen erneut in großer Runde auf die Strecke: Am 31. Mai findet der Rostocker Citylauf statt. Die Online-Anmeldung dafür ist bereits möglich auf www.rostocker-citylauf.de.

Ergebnisse vom Rostocker Frühlingslauf: Das sind die Siegerinnen und Sieger 2,5 km Frauen: Hanna Bernecker Zeit: 10:10 Min Männer: Jonas Pentzek 10:45 5 km Frauen: Juliane Göllnitz 21:16 Männer: Lennox Raith 20:17 10 Kilometer Frauen: Paulina Ewelina Majchrzak 44:59 Männer: Thomas Reißmann 39:46 10 km (Nordic-) Walking Frauen: Anja Fründt 1:25:10 Männer: Benno Weymann 1:15:28

