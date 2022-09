Rostocker OB-Kandidaten im OZ-Wahlforum: So kommen Sie an Plätze im Saal

In der Hansestadt wird ein neuer Bürgermeister gewählt. 21 Männer und Frauen wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen antreten. Doch was motiviert die Bewerber für dieses Amt? Das können OZ-Leser beim ersten Wahlforum am Mittwoch live erfahren.