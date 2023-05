Sanierung seit 2021

Blick auf die Baustelle Fünfgiebelhaus am Universitätsplatz. Seit 1990 ist die Wiro für das Wohn- und Geschäftshaus zuständig, seit 2021 wird das zentrale Gebäude im Herzen Rostocks saniert. Im Sommer 2023 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Das berühmte Fünfgiebelhaus an der Ecke Kröpi und Breite Straße in Rostock soll nach jahrelanger Sanierung in diesem Sommer fertig werden. Auf drei Etagen gibt es dann jede Menge Platz für Gastronomie. Viele historische Merkmale des Gebäudes werden dann wieder sichtbar sein.

