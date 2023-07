﻿Für sichere Lieferketten – und die Nato: Fördert der Bund neue Schweden-Fähren ab Rostock?

Rostock/Trelleborg. Werden zwischen Rostock und Trelleborg schon in einigen Jahren neue, größere Fähren pendeln – gebaut und bezahlt mit Steuermillionen? Genau das wird nach OZ-Informationen derzeit in Berlin, vor allem aber in Stockholmer Regierungskreisen diskutiert. Hintergrund: Schweden will sich nicht allein auf die festen Querungen nach Europa verlassen. Zu anfällig für „Störungen“.

Auch in der Berliner „Ampel“ ist das ein Thema: „Wir brauchen für Krisenzeiten eine zweite, verlässliche Verbindung nach Skandinavien. Das sollten auch in Zukunft Fährverbindungen ab Rostock sein“, sagt der Bundestagsabgeordnete Johannes Arlt, Mitglied im Verteidigungsausschuss und Maritimer Berichterstatter der SPD. Noch vor einigen Jahren drohte den Eisenbahn-Fähren nach Trelleborg das Aus, nun könnten sie wichtiger denn je werden.

Schweden braucht Alternative zum Öresund

Denn vor allem die Skandinavier sorgen sich angesichts der angespannten Sicherheitslage in der Ostsee, dass ihre Wirtschaft und auch ihr Militär zu leicht vom Rest Europas abgeschnitten werden könnte – vor allem vom Schienennetz. Erst Ende Juni hat das Regierungskabinett in Stockholm deshalb die Reichsverkehrsbehörde angewiesen, Maßnahmen vorzuschlagen, um die Eisenbahn-Fährverbindung nach Rostock dauerhaft zu erhalten und sogar auszubauen.

Eine der beiden Stena-Eisenbahnfähren beim Auslaufen aus Rostock. © Quelle: OZ-Archiv

Ohne die Fähren wäre die feste Öresund-Querung zwischen Kopenhagen und Malmö Schwedens einzige Anbindung ans europäische Eisenbahnnetz. „Wir müssen gar nicht an schlimme Krisen denken: Auch bei extrem schlechtem Wetter oder für Bau- und Wartungsarbeiten ist die Öresund-Verbindung zuletzt häufiger gesperrt worden. Das spüren wir dann sehr direkt im Rostocker Hafen“, so ein Sprecher von Stena Line.

Die schwedische Reederei betreibt die Fähren „Skåne“ und „Mecklenburg-Vorpommern“ – die einzigen Schiffe, die auch Bahnwaggons nach Schweden transportieren.

Ostsee-Fähren: Weniger Lastwagen, aber mehr Waggons

Das ist wieder ein Wachstumssegment: Am Freitag (7. Juli) legte der Hafenbetreiber Rostock Port seine Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vor. Während die Fährreedereien konjunkturbedingt deutliche Einbußen beim Geschäft mit Lastwagen und Trailern verzeichnen mussten, wächst das Bahn-Geschäft. 13 570 Waggons wurden seit Januar von Stena transportiert – fast 5500 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für den Rostocker Hafen sind das gute Nachrichten. „Der starke Zuwachs ist angesichts der veränderten geostrategischen Lage ein deutlicher Fingerzeig für die enorme Bedeutung von Transportalternativen zwischen Schweden und Zentraleuropa“, so Hafenchef Gernot Tesch. Bisher hatten die Verantwortlichen befürchtet, dass es mit den Eisenbahnfähren nach 2029 vorbei sein könnte. Dann soll der Fehmarnbelt-Tunnel – die feste Verbindung zwischen Deutschland und der dänischen Insel Lolland – eröffnet werden. Die Fahrzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen verkürzt sich für Bahn-Passagiere von fünf auf zweieinhalb Stunden. Auch für Güterzüge wird der Weg kürzer.

Gernot Tesch, Geschäftsführer Rostock Port: Das Wachstum im Bahn-Geschäft beweist die Bedeutung einer Alternativroute nach Schweden. © Quelle: Ove Arscholl

Doch Schweden denkt um: 2021 hatte sich das staatliche Eisenbahn-Unternehmen „Green Cargo“ noch von den Stena-Fähren verabschiedet, die Regierung lehnte Zuschüsse für die Fährlinie ab. Nun die Kehrtwende.

Geld vom Bund – für eine Fähre als „Truppentransporter“?

In Berlin wird sogar weitergedacht: „In einigen Jahren müssen die derzeitigen Eisenbahnfähren für die Linie ersetzt werden. Wir brauchen dann eine neue Generation Fähren, weiterhin mit der Fähigkeit des Eisenbahntransports. Dies ist im Interesse der deutschen Sicherheit und robuster Lieferketten“, so der Bundestagsabgeordnete Arlt, der die Mecklenburgische Seenplatte in Berlin vertritt. Arlt weiter: „Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Bund an der Finanzierung solcher Fähren beteiligen könnte – allerdings unter der Bedingung, dass diese in Krisenzeiten durch die Bundeswehr genutzt werden können.“ Das Schiff müsste dann auch so gebaut werden, dass es Material und Panzer transportieren kann. Schweden war jahrzehntelang neutral, will aber seit Russlands Angriff auf die Ukraine Mitglied im Nordatlantischen Bündnis werden.

