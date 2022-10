﻿Rostocker frieren freiwillig und fordern OB-Kandidaten heraus

Angesichts steigender Preise für Gas müssen viele beim Heizen sparen und fürchten einen kalten Winter. Ein paar Rostocker frieren freiwillig und fordern Rostocks OB-Kandidaten zur Mutprobe in Warnemünde. Was dahintersteckt, warum Kinder davon profitieren und die Aktion bis nach Hamburg und Berlin schwappt.

Rostock-Warnemünde. Angesichts steigender Energiepreise werden wohl etliche Menschen diesen Winter die Heizung runterdrehen müssen. Eine kalte Wohnung – für viele der blanke Horror. Ein paar unverfrorene Rostocker frieren ab Halloween freiwillig und fordern obendrein Rostocks Oberbürgermeister-Kandidaten auf, es ihnen gleichzutun.

Die Eisbademeisters starten pünktlich zum Gruselfest am 31. Oktober 2022 in ihre dritte Saison. Gänsehautmomente stehen ihnen in den kommenden Monaten etliche bevor: Den ganzen Herbst und Winter über wollen die Eisbader jede Woche für einen guten Zweck in die Ostsee springen. Zum Auftakt sollen die OB-Kandidaten ebenfalls ein Eisbad nehmen. „Das Amt des OB erfordert Mut, den können die Kandidaten hier beweisen“, sagt Gabriel Rath.