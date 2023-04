Jetzt zur OZ-Laufaktion 2023 anmelden: Leser trainieren gemeinsam für Firmenlauf in Rostock

Rostock. Die Abendsonne auf der Warnow, fast 3000 Läufer im Stadthafen, fröhliche Bässe aus den Musikboxen und Teamkollegen, die lautstark anfeuern: „Das war schon eine ganz besondere Atmosphäre beim Rostocker Firmenlauf – sehr motivierend“, erinnert sich Katharina Wulff an den vergangenen Sommer.

2022 gehörte die Erzieherin aus Greifswald zum großen OZ-Team, das bei dem Laufsport-Event in Rostock an den Start ging. In diesem Jahr möchte die 44-Jährige gern wieder dabei sein. Und die Chancen stehen gut. Denn die OSTSEE-ZEITUNG legt ihre Sommer-Fitnessaktion neu auf: „In einer Mannschaft mit Lesern und Mitarbeitern wollen wir wieder bei dem Rennen starten, das der größte sportliche Treffpunkt für Unternehmen im Land ist“, kündigt Alexander Müller, stellvertretender OZ-Chefredakteur und selbst passionierter Läufer an.

Viel Spaß und neue Kontakte

Klasse Idee, findet Katharina Wulff. Denn bei gemeinsamen sportlichen Erlebnissen lerne man sich kennen, sie schweißen zusammen, unterstreicht sie: „Die Teilnahme im Vorjahr hat mir sehr viel gebracht. Neue Motivation, weil wir uns mit den Coaches austauschen konnten, aber auch jede Menge Spaß und neue Kontakte zu Läufern.“

Sie könne deshalb jedem nur empfehlen, sich um einen Startplatz im Team zu bewerben. Diese Möglichkeit besteht ab sofort wieder für alle Leser der OZ.

Das schmeckt: Katharina Wulff mit ihrer Medaille für das OZ-Team beim Rostocker Firmenlauf 2022. © Quelle: Frank Söllner

Jeder Starter läuft 3,5 Kilometer

Die Teilnahme ist komplett kostenfrei. Ziel der Aktion ist der gemeinsame Start beim Rostocker Firmenlauf am 21. Juni (18.30 Uhr) in einer der Vierer-Staffeln, die die OZ ins Rennen schickt. Aber auch die gemeinsame, gut achtwöchige Vorbereitung ist Kern des Projekts. OZ-Mitarbeiter und Leser werden dann beim Firmenlauf Seite an Seite starten. Zurücklegen muss jeder Teilnehmer eine Strecke von 3,5 Kilometern.

OZ-Laufaktion: Die wichtigsten Fakten Ziel der OZ-Laufaktion ist der 14. Rostocker Firmenlauf am 21. Juni um 18.30 Uhr im Stadthafen der Hansestadt. Mit einem Team bestehend aus Mitarbeitern und Lesern will die OZ bei dem Rennen starten, das als der größte sportliche Treffpunkt der Wirtschaft in MV gilt. OZ-Leser können sich ab sofort für einen Platz im Team bewerben. Die OZ übernimmt die Startkosten für das Rennen, es gibt einen Trainingsplan vom Profi, ein gemeinsames Training in Rostock und jede Menge Spaß zusammen. Ab sofort gibt es in der OZ regelmäßige Berichte zur Aktion. Beim Firmenlauf starten dann OZ-Mitarbeiter und Leser jeweils in Vierer-Staffeln für die OZ. Jeder Läufer absolviert dort eine Strecke von 3,5 Kilometern.

„Das ist eine Distanz, die im Grunde jeder mit einigen Wochen Training schaffen kann“, sagt Erik Schoob, Laufcoach aus Rostock. Er wird das OZ-Laufteam wieder mit Trainer Jan Seemann und einigen Nachwuchs-Laufassen betreuen. Schoob wird einen achtwöchigen Trainingsplan bis zum Tag des Rennens erstellen, der kommende Woche in der OZ veröffentlicht wird und den jeder individuell absolvieren kann.

Gemeinsames Training mit Tom Gröschel

Höhepunkt der Vorbereitung soll ein gemeinsames Teamtraining am Mittwoch, 31. Mai, ab 18.30 Uhr im Rostocker Leichtathletikstadion werden, zu dem auch der Deutsche Marathonmeister Tom Gröschel aus Rostock kommt. Er ist wieder Berater des OZ-Teams, wird mit unseren Lesern trainieren und in einer Fragerunde wertvolle Infos für Läufer preisgeben. „Schön an der Aktion ist, dass Läufer auf jedem Niveau dabei sind. Schon etwas Ambitioniertere, aber auch Sportler, die gerade anfangen“, meint Gröschel.

Roman Klawun findet die Aktion auch klasse. Der Geschäftsführer der Firma Pro Event und Erfinder des Rostocker Firmenlaufes stellt jedes Jahr aufs Neue fest, wie sehr das Laufereignis motiviert. Die Anmeldezahlen sind schon wieder bestens, maximal 750 Teams und 3000 Läufer kann er zulassen. Unternehmen aus ganz MV haben bereits ihr Kommen zugesagt: „In den Firmen entsteht eine regelrechte Begeisterung, man trainiert zusammen, feuert sich an, hat ein gemeinsames Ziel“, berichtet Klawun.

„Mir geht es danach so gut“

Katharina Wulff kann das bestätigen. Der Firmenlauf mit der OZ war für sie großer Ansporn, am Ball zu bleiben, nachdem sie zwei Jahre zuvor mit dem Laufen angefangen hatte. Inzwischen läuft sie zwei Halbmarathons pro Jahr und trainiert mindestens drei Mal pro Woche. Ein Leben ohne Laufen mag sie sich heute nicht mehr vorstellen: „Mir geht es danach immer so gut – körperlich und geistig“, erzählt die Greifswalderin.

„Es müssen ja nicht alle Teammitglieder gleich Laufprofis werden, aber wir hoffen, dass wir mit der Aktion viele Menschen motivieren können, in diesem Sommer die Laufschuhe zu schnüren“, sagt der stellvertretende OZ-Chefredakteur Alexander Müller.