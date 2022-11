﻿Vier Duschen für 1500 Fußballer: Verein droht mit Abschied aus Rostock

Einer der aufstrebendsten Fußballvereine Rostocks hat „Dusch-Sorgen“: Für die Mitglieder stehen auf der Sportanlage am Damerower Weg gerade mal vier Duschen zur Verfügung. Ein Zustand, den der Club – gegründet von einer Hansa-Legende – nicht länger hinnehmen will. Er droht, ins Umland abzuwandern.

Rostock. 700 Mitglieder, 19 Mannschaften – und fast alle spielen in ihren Altersklassen in den obersten Ligen mit: Der FC Förderkader René Schneider – mitgegründet von Hansa-Legende und Nationalspieler René Schneider – ist eine sportliche Erfolgsgeschichte „made in Rostock“. Erst seit 2006 gibt es den Fußballclub, seitdem wächst und wächst der Verein.

Doch: Nun droht die Hansestadt einen ihrer aufstrebendsten Clubs zu verlieren. Der Verein prüft, ob er mit allen Teams aus Rostock wegzieht. Ins Umland, nach Bargeshagen. Auslöser: Der FC Förderkader ist mit der Situation der Duschen und Umkleiden an seiner bisherigen Heimstätte unzufrieden.

Vier Duschen für 1500 Sportler am Damerower Weg

Der FC Förderkader spielt und trainiert am Damerower Weg, auf der Sportanlage des stadteigenen Wohnungsunternehmens Wiro. „Wir haben ein gutes Verhältnis zur Wiro“, betont Vereinschef Horst Greinert. Das Unternehmen habe in der Vergangenheit viel Geld in die Sportanlagen investiert – in neue Kunstrasenplätze, die Sanierung von Maulwurf-Schäden an den Rasenplätzen. „Top Bedingungen.“ Das große Aber: „Nur die Umkleiden sind ein Problem für uns.“

Greinerts Verein teilt sich das „Sozialgebäude“ mit dem ESV Lok. Gerade mal vier Duschen gibt es in dem Gebäude – für bis zu 1500 Sportler, die pro Woche die Anlagen nutzen. Zu wenig. Gäste und Heimmannschaften, Junioren und Senioren – sie alle müssen sich irgendwie mit den verkalkten Duschen arrangieren. Von den Decken bröckelt die weiße Farbe. Den Fliesen am Boden sieht man die Jahrzehnte in Dauernutzung deutlich an. „Die jüngsten Kicker ziehen sich gar nicht mehr bei uns um, kommen schon im Trikot von zu Hause her.“

Vier Brausen für 1500 Leute: Dusche im Funktionsgebäude des FC Förderkader René Schneider

Fünf Umkleiden kann der Verein nutzen: Schmale „Abstellräume“ mit Kleiderhaken und Holzbänken. „Unsere A-Jugend hat vergangene Saison in der Regionalliga, der zweithöchsten Klasse in Deutschland gekickt. Ja, da habe ich mich manchmal vor den Gast-Mannschaften für unsere Umkleiden geschämt“, sagt Greinert. „Der Zustand ist für uns auf Dauer nicht tragbar.“ Räume für Mannschaftsbesprechungen oder Schulungen, Vereinstreffen oder Ähnliches gibt es gar nicht. Selbst die Bälle und Trainingsutensilien lagern bereits in Containern, die eine Firma dem FC Förderkader geschenkt hat.

Wiro: „Bemüht, die Situation für den Verein zu verbessern“

Schon vor Monaten habe der Fußballclub der Wiro eine Lösung vorgeschlagen, sagt Greinert. „Wir würden uns hoch verschulden, um auf eigene Kosten eine große Container-Lösung zu bauen.“ Soll heißen: Der Verein will Dusch- und Umkleidecontainer pachten, auf „seinem“ Teil des Sportplatzes Damerower Weg errichten. Bis zu 200.000 Euro würde das kosten. „Keine Traumlösung, aber praktikabel.“ Denn immerhin sei der Verein „nur“ Mieter bei der Wiro, der aktuelle Nutzungsvertrag läuft 2034 aus.

Das Funktionsgebäude am Damerower Weg teilt sich der FC Förderkader René Schneider mit dem ESV Lok.

Die Wiro lehnte den Vorschlag ab: „Die Dimensionen müssen passen“, sagt Unternehmenssprecher Carsten Klehn. Die Container-Lösung des FC Förderkader sei „zu groß“ gewesen. Mitte November soll es nun neue Gespräche geben – zwischen Verein, Wiro, dem Amt für Sport und dem Stadtsportbund. „Wir sind bemüht, die bestehende Situation für den Verein zu verbessern“, so Wiro-Sprecher Klehn.

Geht der FC Förderkader von Rostock nach Bargeshagen?

Der Verein hat aber bereits einen Plan B – in Bargeshagen. Bereits am Dienstag will sich Vereinschef Greinert „grünes Licht“ von seinen Mitgliedern holen, um mit dem JoHo-Sportpark in der Umlandgemeinde über einen Umzug verhandeln zu dürfen. „Der Sportpark bietet tolle Trainingsmöglichkeiten in seinen Hallen – auch für die kalte Jahreszeit“, so Greinert. Auch einen Außenplatz gibt es bereits. Zudem könnten, so der Förderkader-Chef, zwei neue Sportplätze in Bargeshagen entstehen. Denn perspektivisch – wenn der Club weiterhin wächst – könnte es am Damerower Weg für ihn eh zu eng werden.

JoHo-Park-Geschäftsführer Jonas Holtz will noch nicht bestätigten, dass seine Bargeshäger Immobilien das neue Zuhause des FC Förderkader werden könnten: „Kein Kommentar“, heißt es von dem Geschäftsmann. Er verweist an den Vereinsvorstand. Andreas Röhl, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Rostock, hingegen hofft, dass sich ein Abwandern des Förderkaders noch verhindern lässt: „Ich würde es begrüßen, wenn wir gemeinsam nach Lösungen für den bisherigen Standort am Damerower Weg suchen – und ich bin da auch optimistisch. Am Ende muss aber der Verein entscheiden, was das Beste für ihn und die künftige Entwicklung ist.“ Die Spitzen-Handballer des Seawolves würden auch außerhalb Rostocks trainieren – und seien dennoch ein Rostocker Verein.