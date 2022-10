Fußgängerin in Rostock von Auto erfasst und schwer verletzt

Soll Rostocks Steinkohlekraftwerk am Netz bleiben? So haben OZ-Leser abgestimmt

Eigentlich sollte das Steinkohlekraftwerk in Rostock 2025 abgeschaltet werden. Diese Entscheidung will der OB-Kandidat, Michael Ebert, als kassieren, sollte er die Wahl gewinnen. In einer Umfrage wollte die OZ wissen, was Sie davon halten. Das ist das Ergebnis.