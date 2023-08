﻿Wegen Ratten und Sperrmüll: Gabenzaun an Rostocker Wallanlagen abgebaut

Rostock. Nach rund dreieinhalb Jahren ist Schluss für den Gabenzaun an den Rostocker Wallanlagen. Nach einem Beschluss des Umweltsenats wurde das grüne Häuschen an der Schröderstraße durch das Tiefbauamt der Stadt abgebaut.

Der Grund: Mehrere Beschwerden seien bei der Stadt eingegangen, dass es am Zaun zu Vermüllung käme und Ratten angelockt würden. Die Mitglieder der Gabenzaun-Initiative weisen die Vorwürfe zurück und fordern in einem offenen Brief mehr Gabenzäune in der Hansestadt.

Rostocker Hilfsaktion wird für Sperrmüll missbraucht

Menschen in Not sollten sich an dem Häuschen bedienen. Essen, Kleidung und Spielsachen stellten Freiwillige zur Verfügung. „Das wurde immer gut angenommen, das bestätigen auch Stadtmission oder Obdachlosenhilfe in der Stadt“, sagt Christian Lahl, Mitverantwortlicher für den Gabenzaun. Doch den Platz nutzen immer wieder auch Fremde, die ihren Sperrmüll dort illegal abstellten. „Wir haben den Sperrmüll bei der Stadt dann angemeldet bzw. teilweise selbst zur Deponie gefahren“, so Lahl.

Kristina Koebe und Christian Lahl kümmern sich seit dreieinhalb Jahren um den Rostocker Gabenzaun. © Quelle: Frank Söllner

„Ja, es stand immer viel Sperrmüll am Gabenzaun“, sagt Kristin, die mit ihrem Partner Markus sowie zwei Kindern gegenüber des Zauns wohnt. „Es ist schade, dass der Zaun so ausgenutzt wurde. An sich ist das nämlich eine super Sache!“ Auch das Rattenproblem kennt die Familie: „Wir haben auch welche an unseren Mülleimern.“ Das sei aber ein generelles Problem der Wallanlagen, ergänzt Partner Markus. Die Familie hofft, dass schnell eine Alternative gefunden wird.

Hygieneproblem am Gabenzaun durch Ratten

Dass es Vorbehalte gegenüber der Aktion gibt, könne Christian Lahl nachvollziehen, findet das Vorgehen der Stadt aber unfair: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen, bevor das Regal abgebaut wird.“ Er sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Die kleine Hütte wurde abgebaut, weil „die Hygieneinspektion des Gesundheitsamtes auf gesundheitliche Gefahren hinweist, da insbesondere freiliegende Lebensmittel Ratten anlocken“, heißt es aus dem Senatsbereich Infrastruktur, Umwelt und Bau.

Den Vorwurf, Ratten tummelten sich am Gabenzaun, weist Lahl zurück. „Ratten sind überall in den Wallanlagen. Gemeinsam hätte man Wege erarbeiten können, sie fernzuhalten – zum Beispiel durch Türen am Regal.“ Die Initiative erhoffte sich vor einem halben Jahr Unterstützung durch den Ortsbeirat, damit der Gabenzaun erhalten bleibt.

Dafür haben sich die Verantwortlichen zu einer Initiative zusammengeschlossen, um einen Vertrag mit der Stadt zu schließen. „Die Stadt konnte jedoch mit einer Initiative keinen Vertrag abschließen, es bräuchte dazu zum Beispiel einen Verein“, sagt Andreas Herzog (SPD), Vorsitzender des Ortsbeirats Stadtmitte.

Offener Brief für alternative Lösungen

Dass der Gabenzaun inzwischen abgebaut wurde, davon wusste der Ortsbeirat nichts. „Es ist schade, dass das so still und heimlich passiert ist, ohne Absprache mit uns.“ Der Ortsbeiratsvorsitzende verstehe die Kritik, halte den Gabenzaun aber für ein sinnvolles, niedrigschwelliges Angebot. „Wir stehen der Aktion positiv gegenüber, es ist ein Zeichen der Solidarität.“ Es müsse nun ein Weg gefunden werden, den Gabenzaun wieder aufstellen zu können.

In einem offenen Brief fordert die Initiative nun, gemeinsam „ein Konzept für einen dauerhaften, stabilen Betrieb von Gabenzäunen und Nachbarschaftsregalen zu entwickeln und umzusetzen. Und dies nicht nur an einem Standort, wie bisher, sondern in möglichst vielen Rostocker Stadtteilen.“

Im September will sich die Stadtverwaltung mit den Vertretern der Initiative zusammensetzen. Christian Lahl bleibt verhalten: „Wann und ob es überhaupt zu einer Lösung kommt, ist unklar.“

