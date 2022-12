﻿Gala für Obdachlose in Warnemünde: Monchi kellnert, spielt den Weihnachtsmann und singt mit Shantychor

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die Bürgerinitiative Weihnachtsengel im Hotel Dock Inn in Rostock-Warnemünde wieder eine Gala für etwa 150 Wohnungs- und Obdachlose ausgerichtet. Während die Gäste aßen, verteilte ein Promi als Weihnachtsmann Geschenke.

Warnemünde. Einen unbeschwerten und fröhlichen Abend verbringen – auf Augenhöhe. Das ist das Ziel der Weihnachtsengel, das sie nach zwei Jahren ungewollter Corona-Pause am Montagabend endlich wieder umsetzen konnten – in Form einer besonderen Weihnachtsgala für rund 150 Obdachlose im Hostel Dock Inn in Rostock-Warnemünde. Dank viele Helfer und prominenter Unterstützung erlebten die Gäste einen Abend mit festlichem Essen und Livemusik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Uns ist es wichtig, einfach einen Abend für unsere Gäste so zu gestalten, den sie unbeschwert genießen können“, sagt Uwe Krostitz. Die Spenden seien in diesem Jahr zwar laut Krostitz „verständlicherweise“ etwas zurückgegangen, trotzdem sei die Unterstützung wieder enorm gewesen – auch aus dem Umland oder Bad Doberan: „Es hat wieder einmal gereicht, so dass wir diese Veranstaltung problemlos durchführen konnten“, sagt Krostitz.

Monchi zum vierten Mal dabei

„Es haben viele vor Ort mitgeholfen“ – ein prominenter Gast war bereits zum vierten Mal dabei: „Es ist einfach toll, dass dieses Event nun endlich wieder in Präsenz stattfindet, sagt Jan „Monchi“ Gorkow, Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet. „Ich unterstütze die Weihnachtsengel, weil es einfach Spaß macht, sich gemeinsam mit den unterschiedlichsten Menschen für eine gute Sache ins Zeug zu legen.“ Gerade in der jetzigen Krisenzeit sei es für ihn wichtig, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen etwas zurückzugeben. „Die Gäste kommen hier rein und gehen meist ganz anders wieder raus. Das ist einfach schön, zu sehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlreiche Gäste sind dem Aufruf der Weihnachtsengel gefolgt und haben sich an den Tischen im Foyer eingefunden und bei guten Gesprächen und gutem Essen den Abend genossen. © Quelle: Martin Börner

Der Sänger flitze in diesem Jahr als Weihnachtsmann verkleidet zwischen den Tischen umher und verteilte Weihnachtsgeschenke in Form von gut gefüllten Stoffsäckchen an die Gäste. Es gab verschiedene Hygieneartikel, Essensgutscheine für die kommenden Tage „und für jeden einen Pullover von den Hafenjungs“, verriet Sänger Monchi. Später sang der Feine-Sahne-Fischfilet Frontmann noch zusammen mit dem Shanty-Chor Möwe und die Ölmützen.

Sarah Burr (29) aus Rostock, Mitkoordinatorin der Rostocker Weihnachtsengel, verteilte Speisen an die Gäste. © Quelle: Martin Börner

Die Räumlichkeiten stellte erneut Hostel-Chef Christoph Krause zur Verfügung: „Wir haben einfach nach der ersten Veranstaltung hier gemerkt, dass die Räumlichkeiten gut passen“, sagt Krause. Das habe vor allem mit der eher „niederschwelligen“ Atmosphäre der Räumlichkeiten zu tun. „Es ist einfach vom Gefühl auch sehr wichtig, nicht zu festlich zu werden. Denn wir wollen eher eine lockere Stimmung erzeugen und den Gästen das Gefühl von Normalität vermittelt – und eher in Richtung Kneipenstimmung gehen“, sagt Krause.

Lesen Sie auch

Dock-Inn-Chef: „Wollen eine lockere Stimmung erzeugen“

Dieser Plan ging auf, denn der Saal war am Festabend gut gefüllt. Auch zur Freude von Weihnachtsengel Sarah Burr: „Ich will Menschen, die im Alltag leicht übersehen werden, ein schönes Weihnachtsfest bereiten“, sagt die 29-Jährige, während sie Speisen an die Gäste verteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch nicht nur bei der Abendveranstaltung wollen die Weihnachtsengel, unter der Leitung von Uwe Kostritz und Sarah Burr helfen. „Alles was am Ende noch da ist – auch an Geschenkbeuteln, das geht an die Tafel.“ Zudem wollen die Weihnachtsengel nach eigenen Angaben noch weitere Geschenkbeutel für die Tafel fertig machen. „Die mit Produkten gefüllt sind, die die Tafel sonst nicht hat. Zum Beispiel Lebensmittel, die haltbar sind“, sagt Kostritz.