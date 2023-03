﻿Galeria in Rostock gerettet: Wie sich das Warenhaus jetzt aufstellen muss

Rostock rettet sein größtes Kaufhaus. Doch wie lange? Galeria muss sich neu aufstellen, um dauerhaft auch in der Hansestadt Erfolg haben zu können. Was Rostock und der Filiale fehlt, ist das Besondere, meint OZ-Chefreporter Andreas Meyer.

Rostock. Galeria Kaufhof in Rostock bleibt doch erhalten. Also Ende gut, alles gut? Zumindest in einem Punkt bleibt ein fader Beigeschmack: Der Warenhaus-Konzern hat offenbar ganz gezielt die Schließungsmeldung Anfang der Woche als Druckmittel benutzt. Das Aus öffentlich zu machen, sollte die Eigentümer der Warenhaus-Immobilien zum Einlenken, zu Zugeständnissen bei der Miete bewegen.