﻿Krisentreffen mit Vermieter in Rostock: Warum es noch Hoffnung für Galeria Kaufhof gibt

Nach OZ-Informationen versucht die Hansestadt Rostock alles, um die Galeria Kaufhof-Filiale in der Hansestadt und 150 Jobs zu retten. In den kommenden Tagen soll es Verhandlungen mit dem Vermieter geben. In der Politik wird bereits über einen Plan B diskutiert, sollte die Rettung scheitern. Im Fokus: eine Markthalle.

Rostock. Gibt es doch noch Hoffnung für 150 Mitarbeiter von Galeria Kaufhof in Rostock? Kann die Stadt einen prominenten Leerstand mitten in Rostock noch abwenden? Nach OZ-Informationen ist das letzte Wort zur Zukunft des größten Kaufhauses in MV noch nicht gesprochen.

Seit Wochen soll sich die Rostocker Stadtspitze um Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) in Gesprächen mit dem Galeria Karstadt Kaufhof-Management befinden. In den kommenden Tagen, so ein Insider, sei ein Krisentreffen geplant – auch mit dem Eigentümer der Immobilie.

Kröger bestätigt Gespräche, will sich zu Details aber nicht äußern. Nur so viel: „Noch gibt es ein wenig Hoffnung.“ Hinter den Kulissen ist aber längst eine Debatte darum entbrannt, was aus der Immobilie werden könnte, wenn Galeria wirklich zumacht. Kröger aber sagt: „Die Rettung von 150 Jobs hat Priorität.“

Mietstreit brachte Galeria Kaufhof in Rostock wohl auf Streichliste

Hintergrund: Am Montag hatte der Konzern aus Essen das Aus für 52 Filialen bundesweit verkündet – unter anderem auch für die in Lübeck und Rostock. Nach OZ-Informationen soll der Standort Rostock allerdings vor wenigen Wochen noch nicht auf den Streichlisten des Konzerns gestanden haben. Die Geschäfte in der Hansestadt liefen bis zuletzt zufriedenstellend, der Standort habe auch nach interner Einschätzung Zukunft.

Vor wenigen Jahren hatte der Konzern die Immobilie an der Breiten Straße zusammen mit einigen weiteren Standorten an einen Investor aus Frankfurt am Main verkauft und sich gleich wieder eingemietet. Bei den Mietkosten will Galeria aber nun sparen, seit Wochen verhandelt das Unternehmen deshalb mit dem Eigentümer über neue Konditionen am Standort Rostock.

„Bisher gab es keinen Durchbruch, deshalb landete auch Rostock auf der Streichliste. Die Verhandlungen aber gehen weiter“, sagt ein Insider. Auch ein Unternehmenssprecher bestätigte, dass es bei einzelnen Filialen noch ein Umdenken geben könnte. Dafür spricht auch, dass Galeria den Standort Rostock erst Ende Januar 2024 schließen will – um Zeit für Gespräche zu lassen.

Markthalle statt Galeria-Kaufhaus in der Rostocker City?

In der Hansestadt gibt es aber längst Überlegungen, wie es mit dem Standort weitergehen könnte, wenn die Verhandlungen final scheitern sollten. Eine Idee stammt von Rostocks FDP-Chefin Julia Pittasch: „Träumen wir nicht schon lange von einer Markthalle, in der Menschen und regionale Anbieter zusammenkommen können? Am Stadthafen wird diese Markthalle aller Voraussicht nach nicht gebaut werden“, schlägt sie vor.

Das kommt bei vielen Rostockern bereits gut an: „Ich wünsche mir eine Markthalle mit Produkten aus der Region, mit Gastronomie, Spezialitäten – und ein Tobeland für Kinder im Obergeschoss“, schreibt Michael Schulz.

Auch der Rostocker Bund hat eine ähnliche Idee: „In die oberen Stockwerke könnten dann unser Innovationszentrum und ein Coworking Space ziehen“, so Sybille Bachmann.

„Das wäre eine Option. Aber ich hoffe noch auf Galeria“, heißt es von Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer.

„Wichtig ist, dass die Beschäftigten zeitnah eine Perspektive haben. Ihre Arbeitsplätze zu erhalten, ist jetzt das Wichtigste“, heißt es von SPD-Frontmann Thoralf Sens.