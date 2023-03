﻿Galeria Kaufhof in Rostock macht dicht: Wir Verbraucher sind nicht unschuldig

Deutschlands letzte große Warenhauskette will 52 ihrer 129 Häuser schließen. Auch Galeria Kaufhof in Rostock. Die Ursachen für das Sterben auf Raten sind vielfältig – und wir alle haben zum Aus beigetragen, meint OZ-Redakteur Thomas Luczak.

Rostock. Schlechte Nachrichten für Mitarbeiter, Kunden, Geschäftsleute in Innenstädten: Der angeschlagene Konzern Galeria Karstadt Kaufhof – Deutschlands letzte große Warenhauskette – will 52 von derzeit noch 129 Häusern bundesweit aufgeben. Darunter auch das größte Kaufhaus in Mecklenburg-Vorpommern – das in Rostock. Ende Januar 2024 soll hier endgültig Schluss sein. Nur Galeria Kaufhof in Wismar, das einstige Karstadt-Stammhaus, bleibt erhalten. Vorerst.