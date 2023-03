﻿Galeria Kaufhof in Rostock schließt: Warum trifft es das größte Kaufhaus von MV?

150 Beschäftigte von Galeria Kaufhof in Rostock verlieren ihren Job: Die Filiale soll in wenigen Monaten geschlossen werden. Wie es nun weitergeht mit dem Standort, warum ausgerechnet Rostock schließen muss und was Wirtschaft und Gewerkschaften planen, um das Aus noch zu verhindern: Ein Überblick.

Das Einkaufscenter Galeria Kaufhof in der Rostocker City soll in einigen Monaten geschlossen werden. Am Montag erhielten Mitarbeiter Infos auf einer Betriebsversammlung. Dazu wurde die Filiale vorübergehend geschlossen.

Rostock. Schwarzer Tag für Rostocks Innenstadt – und für rund 150 Beschäftige von Galeria Kaufhof in der Hansestadt: Der angeschlagene Konzern will die Filiale in der Breiten Straße – das größte Kaufhaus des Landes – Ende Januar 2024 schließen. Am Montag informierte die Geschäftsleitung die Mitarbeiter über die Pläne. Bei den Betroffenen, aber auch in Wirtschaft und Politik herrscht Entsetzen über die Entscheidung des Konzerns.

Auch in Lübeck muss die Filiale des Warenhaus-Konzerns schließen. Hier sind ebenfalls 150 Mitarbeiter betroffen. Wie ihre Rostocker Kollegen sollen sie in eine Transfergesellschaft wechseln, kündigte der Konzern an. Verschont bleibt hingegen Wismar, das einstige Karstadt-Stammhaus. Um die 70 Mitarbeiter dort können vorerst aufatmen.

Ist Streit mit Vermieter verantwortlich für das Aus von Galeria in Rostock?

Der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte sich im Herbst 2022 zum zweiten Mal binnen weniger Jahre in ein sogenanntes Schutzschirm-Insolvenzverfahren retten müssen. Der Konzern gab die Auswirkungen der coronabedingten Filialschließungen und die Kaufzurückhaltung vieler Kunden im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine als Gründe an. Nun will das Unternehmen 52 ihrer 129 Filialen schließen – offenbar vor allem Häuser, die nicht mehr dem Konzern gehören.

Nach OZ-Informationen hatte die Gruppe erst vor wenigen Jahren die Immobilie in Rostock verkauft. An wen – das bleibt offen. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) bestätigte der OZ aber, dass sie schon vor Wochen Gespräche geführt habe – mit dem Handelskonzern, aber auch dem Eigentümer der Immobilie im Herzen der Hansestadt. Galeria Karstadt Kaufhof und der Vermieter hätten sich aber offenbar nicht einigen können.

„Wir müssen nun gemeinsam über Rahmenbedingungen für unsere weiteren Optionen diskutieren“, so Kröger. Die Schließung sei eine „ganz schreckliche Nachricht“ für die Mitarbeiter. „Der Standort inmitten der Rostocker Innenstadt ist hoch attraktiv. Das mehr und mehr praktizierte Shop-in-Shop-Konzept hat gezeigt, welche Wege der stationäre Einzelhandel gehen kann, um seine Vorteile gegenüber der Online-Konkurrenz deutlich zu machen.“

IHK-Chef Strupp will „runden Tisch“

Die Gewerkschaft Verdi will das Aus für die Standorte in Rostock und Lübeck nicht einfach hinnehmen: „Ich bedauere diesen Schritt sehr. Wir werden die Entscheidung genau hinterfragen“, so Bert Stach, Fachbereichsleiter Handel bei Verdi in Norddeutschland. „Mit einem vernünftigen, modernen Warenhaus-Konzept wären auch Rostock und Lübeck zu retten“, sagt er und kündigt an, schnellstmöglich mit Oberbürgermeisterin Kröger das Gespräch suchen zu wollen.

Auch die Industrie- und Handelskammer Rostock reagiert erschüttert: „Bisher stand Rostock nicht auf den Streichlisten“, so IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp. Er fürchtet, dass die Rostocker City durch die Schließung weiter an Attraktivität verlieren könnte. „Galeria prägt die Innenstadt. Wir brauchen jetzt einen Plan B. Neue Ideen, falls wir eine Schließung nicht abwenden können.“ Strupp fordert einen „runden Tisch“ mit Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

„Es darf auf keinen Fall an dieser Stelle einen Leerstand geben. Darunter würde der gesamte Handel in Rostock leiden“, sagt auch Citymanager Peter Magdanz.