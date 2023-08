﻿Garagenverein Warnemünde feiert Jubiläum: Spannende und verrückte Geschichten aus 50 Jahren

Rostock-Warnemünde. Alles begann auf einer Müllkippe für gammligen Fisch: Der Garagenverein Warnemünde hat sich vor genau 50 Jahren nicht unbedingt den besten Untergrund ausgesucht. Doch die ersten Garagen von damals stehen noch heute – und noch viel mehr: Fast 600 Eigentümer parken dort inzwischen ihre Autos, Fahrräder oder was sonst noch in eine Garage passt.

Warnemünder Warnowwerft sorgte für Baumaterial

Von Anfang an dabei ist Helrath Geier. Der heute 85-Jährige arbeitete 1973 auf der Warnowwerft, wie auch die meisten anderen Garagenbesitzer der ersten Stunde. „Die Bauplätze wurden vom Rat der Stadt an die einzelnen Betriebe in Warnemünde verteilt“, so Geier.

Die Werftarbeiter hatten von Anfang an einen Vorteil, denn getreu dem Erich-Honecker-Spruch „Aus unseren Betrieben ist noch viel mehr herauszuholen!“ versorgte die Werft die Garagenbauer mit vielem, an das „normale“ Bürger gar nicht herangekommen wären.

Viele Experten – aber ohne Ahnung vom Bauen

Aber alles ganz legal, das ist Geier heute noch wichtig. „Wir durften uns am Schrott, an Rohrstücken oder Holzabfall von der Werft bedienen.“ Und natürlich half auch die Expertise der Werftarbeiter. „Wir hatten Tischler, Rohrschlosser und Schweißer dabei. So konnten wir fast alle Arbeiten selbst erledigen.“ Auch wenn vom Bauen eigentlich keiner Ahnung hatte, ergänzt er.

Selbst das Gießen der Fundamente übernahmen die Männer selbst. Doch zuvor mussten die Baugruben ausgehoben werden – und dabei stoßen sie auf unappetitliche Hinterlassenschaften: „Der Platz war zuvor von der Fischereigenossenschaft als Müllkippe für nicht verkauften Fisch genutzt worden. Beim Graben fanden wir ganze Fässer voll mit altem Fisch.“

Kaffeemaschine und Bratpfanne an der Richtkrone

Mitte Juli 1973 wurde der erste Spatenstich gesetzt, im Oktober dann schon Richtfest gefeiert. „In der Richtkrone verbauten wir Fundstücke, die wir im Boden entdeckt hatten, erinnert sich Geier. Aber nicht etwa stinkende Fischabfälle, sondern unter anderem eine Kaffeemaschine oder eine Bratpfanne.“

Während der Bauzeit gab es auf dem Gelände weder Strom noch fließend Wasser. Doch ein freundlicher Nachbar der Kleingartenanlage auf der anderen Straßenseite half aus – obwohl er gar keine Garage bekommen sollte. „Er füllte die aufgestellten Wasserfässer und legte ein Stromkabel von seiner Laube zu unserer Baustelle“, sagt Geier.

Netter Nachbar wacht auch nachts

Doch die Hilfe reichte noch weiter: „Nachts reagierte er auf Geräusche von der Baustelle. Dann stürmte er im Nachthemd mit einem Knüppel in der Hand lautstark auf den Verursacher zu. Wenn er dann jemanden von der ,Baubrigade’ vorfand, wünschte er ,Gute Nacht’ und verschwand wieder in Richtung Bett“, erzählt Geier.

Erst nach Fertigstellung der Garagen wurden die einzelnen unter den künftigen Besitzern verlost. Damit sollte verhindert werden, dass sich die Eigentümer beim Bau bei ihrer eigenen Garage mehr Mühe geben als bei den anderen.

Garagen entsprechen 4,5 Kilometer Parkflächen

In der ersten Bauphase wurden 48 Garagen für die Werftarbeiter gebaut. Bis 1988 kamen dann noch einmal mehr als 500 hinzu. „Die Stadt wollte sie nach der Wende schon abreißen, um Lagerflächen für Betriebe zu schaffen. Doch wir haben der Verwaltung vorgerechnet, dass der Garagenkomplex 4,5 Kilometer Parkflächen am Straßenrand im Ort einspart“, so das Gründungsmitglied.

Zumal die Garagen im heute teuren Pflaster Warnemünde immer noch sehr begehrt und auch wertvoll sind: „Derzeit werden sie für 8000 bis 10 000 Euro verkauft.“ Geparkt werden inzwischen nicht mehr nur Fahrzeuge, wie es die Satzung eigentlich vorsieht. „Ein Surfer bastelt hier zum Beispiel seine Bretter.“

Fahrräder gehören zum Standard-Inventar

Geier selbst hält sich dagegen noch an die Regelung: „Ich hatte zu DDR-Zeiten einen Skoda S 100 und bekam drei Tage vor der Wende einen Lada.“ Sein erstes West-Auto war dann ein VW Passat. Für ihn wurde es dann schon ein wenig eng in der Garage: „Um ihn zu parken, musste ich vorher immer die Fahrräder raus- und anschließend wieder reinschieben.“

Fahrräder gehören bis heute zum Standard-Inventar der Garagen. Denn irgendwie müssen die Warnemünder ja nach dem Parken nach Hause kommen. „Bis zum Alten Strom sind es drei Kilometer“, so Geier. Er selbst wohnt inzwischen im fünf Kilometer entfernten Elmenhorst und nutzt die Garage zum Parken, wenn er in Warnemünde spazieren gehen oder Freunde besuchen will. Oder auf einen Plausch mit den Garagennachbarn über 50 bewegte Jahre.

