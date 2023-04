﻿Rostocker Gärtner gibt Tipps zur Pflanzensaison: Warum jetzt Gräser besonders gefragt sind

OZ-Umfrage

Sollte der St.-Georgen-Altar in der Wismarer Nikolaikirche bleiben?

Der St.-Georgen-Altar steht in der Nikolaikirche in Wismar. Immer wieder werden Stimmen laut, er solle an seinen ursprünglichen Platz in der St.-Georgen-Kirche zurück. Was denken Sie?