﻿Hightech auf Gastro-Messe in Rostock: Roboter bringen Getränke an den Tisch

Auf der 31. Gastro-Messe in der Hansemesse in Rostock dreht sich in diesem Jahr alles um Hightech. Neben Servierrobotern, die gekonnt den Gästen die Getränke bringen, zeigen Ofenhersteller, was ihre neuen Produkte so alles drauf haben. Wie lange es dauert, rohe Kartoffeln in knusprige Kartoffelspalten zu verwandeln und wer die beste Wildwurst in MV herstellt.

Rostock. „Vorsicht“ hallt es aus einem rechteckigen Tabletthalter auf Rollen. Auf den zweiten Blick wird klar: Es ist nicht nur ein Tabletthalter – sondern ein Hightech-Roboter, der sich selbstständig durch die Menschenmenge schlängelt. Auf der 31. Gastro-Messe in Rostock, die am Sonntag startete, präsentieren weit über hundert nationale und internationale Firmen ihre Produktlinien. Die neuste Technik kam dabei nicht zu kurz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bella, so wie der Roboter auf Rollen heißt, bringt an diesem Sonntagnachmittag im Sekundentakt Getränke und Co. zu den Gästen auf der Messe. „Bella wird bestückt, bekommt eine Tischnummer zugewiesen und dann fährt sie los“, sagt Susanne Plieske von der Firma Giobotics, die zum Eisimperium von Giovanni L. gehört, das auch in Rostock eine Filiale betreibt.

Hightech in Rostock: Gastro-Roboter bringen Getränke und räumen auf

Durch die Roboter, die teilweise auch reinigen können und die leeren Getränke auch wieder abholen, würde das Personal entlastet werden. „So kann man sich wieder mehr um den Gast kümmern.“ Die Roboter mit den Katzengesichtern sind demnach schon in Norddeutschland in den eigenen Eisfilialen im Einsatz. „In Lübeck, Hamburg, Kiel oder Hannover“, sagt Plieske.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch nicht nur fahrende Roboter sind auf dem Gelände unterwegs. Auch die Standgeräte entwickeln sich weiter. Das zeigt der Ofen „Speed-X“ von Unox. In nur vier Minuten zaubert er aus rohen Kartoffeln knusprige Kartoffelecken. Mitarbeiter David Brambora hat vorher nur etwas Olivenöl und Gewürze dazugegeben. „Wir haben hier auf dem Touchfeld die Temperatur von 250 Grad eingestellt und auch 20 Prozent Feuchtigkeit, damit die integrierte Mikrowelle arbeiten kann.“

Messe in Rostock: Ofen zaubert leckere Kartoffelspalten in vier Minuten

Durch die Verbindung verschiedener Garmethoden können laut Brambora die unterschiedlichsten Gerichte auf den Punkt gegart werden. „Wir können auch mitten im Garvorgang ein zweites Produkt hineingeben, dass dann parallel mit einem eigenständigen Programm fertig wird.“ Das laufe alles über Touchdisplays, die auch wiederum über mobile Endgeräte gesteuert werden könnten.

Der „Speed-X“ ist ein Kombidämpfer mit integriertem Speed-Ofen und Selbstreinigungsfunktion. In nur vier Minuten hat David Brambora damit aus rohen Kartoffeln servierfertige Kartoffelecken gemacht.

Was in erster Linie nach viel Spielerei aussieht, hat auch Vorteile, vor allem beim Thema Energie, das laut Kuno Wegner, Projektleiter auf der Messe, sich durch die gesamte Veranstaltung zieht: „Auch in der Gastronomie ist das Thema längst angekommen.“ Es gehe darum, Kosten einzusparen. „Intelligente Systeme könnten das natürlich am effektivsten umsetzten.“

Küchenmeister Christian Noack bereitet Kokosmilchreis zum Probieren vor. Überwachungsfrei hergestellt in einem Konvektomaten von Rational.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daher hätten Hightech-Produkte auch absolute Hochkonjunktur auf der diesjährigen Gastro-Messe in Rostock, bei der insgesamt 170 Aussteller ihre Produkte in diesem Jahr dem Publikum präsentieren: „Wir haben auch internationale Gäste aus England, den Niederlanden, Italien, der Schweiz oder Luxemburg.“

Auch das Mobiliar muss stimmen: Karl-Heinz Schürmann vom Hersteller „Schnieder sitzt!“ stellt Stühle und Tische auf der Gastro-Messe aus.

Neben der Ausstellung konnten am Sonntagmittag auch noch zwei Gewinner eine Urkunde und ein Preisgeld von 600 Euro einstreichen. Denn eine Jury suchte die beste Wildwurst und den besten Wildschinken.

Hansemesse in Rostock: Beste Wildwurst kommt aus Usedom

Am Ende siegte eine Hirsch- und Wildbratwurst der Familie Fröhlich, die ein Unternehmen auf Usedom betreibt. „Den besten Schinken aus Damwild lieferte Markus Demski aus Ribnitz-Damgarten“, sagt Wegner. Der Projektleiter blickt nach dem ersten Messetag, der noch etwas ruhiger ablief, nun Richtung Montag und Dienstag: „Da viele Gastronomen am Montag Ruhetag haben, kommen uns die meisten dann am Montag besuchen“, sagt Wegner. „Dann wird hier noch deutlich mehr los sein“, sagt Wegner.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann komme auch Till Backhaus, der den ersten messeeigenen Gastro-Kongress eröffnen und seinen alljährlichen Rundgang absolvieren wird. Vielleicht wird Backhaus auch noch dem Nachwuchs aus MV zuschauen, der laut Wegner in den Morgenstunden „einen Platten-Wettbewerb und eine Wurstprüfung absolvieren wird“. Dort werde dann der beste Auszubildende des Fleischerhandwerks in MV gekürt. „Es geht also wahrlich um die Wurst.“