﻿Wild auf Wild: Warum MVs Gastronomen mehr auf regionale Waren setzen

Die Fachmesse Gastro beginnt am 6. November in Rostock: Gesucht wird unter anderem die beste Wildwurst aus MV. Generell wollen Gastronomen im Nordosten nun mehr auf heimisches Wildfleisch setzen.

Rostock/Güstrow. Erst vorsichtig, dann immer entschlossener gehen Luca Timer und Hoai Nam Pham dabei vor, als sie die ersten Keulen von Rot- und Schwarzwild zerlegen. Die beiden machen eine Ausbildung zum Koch im Restaurant „Wallenstein“ in Güstrow und sind im wahrsten Sinne blutige Anfänger.

Macht nichts. „Wild zu zerlegen, das ist für die meisten nichts Alltägliches“, weiß Norbert Bosse, der den beiden Azubis zeigt, wie es funktioniert. Mitgebracht hat er für die Lehrlinge Kochbücher, in denen auch die Anatomie der Tiere gezeigt wird. Bosse ist in vierter Generation Fleischer, Diplomingenieur für Lebensmitteltechnologie, Geschäftsmann, Moderator und seit 2016 Repräsentant des Netzwerkinitiative „So schmeckt MV“. Seine Mission: Profi- und Hobbyköchen zu mehr regionaler Küche verhelfen.

Luca Timer, Auszubildender schneidet vor den Augen von Norbert Bosse die Rehkeule. Hoai Nam Pham, Auszubildender, schaut dabei zu(v.l.).

Und genau das soll auch auf der „Gastro“ – der größten Messe der Branche im Nordosten – eine Rolle spielen. „Wildbret ist nicht nur ein Trendprodukt in dieser Zeit. Es ist nachhaltig, regional verfügbar und kulinarisch höchst interessant“, so Norbert Bosse.

Wild-Wettbewerbe auf der Gastro-Messe in Rostock

So soll es auf der Gastro in einem eigenen Wettbewerb rund ums Wildfleisch gehen. Gesucht wird nämlich unter anderem die beste Wildbratwurst und der beste Wildschinken. Der Landesinnungsverband der Fleischerinnung nimmt zudem in der Gastro-Arena eine Wurstprüfung ab und ruft zum Platten-Wettbewerb auf. In den Seminar- und Tagungsräumen werden nebenher außerdem aktuelle Themen besprochen, die die Branche bewegen. So geht es unter anderem um modernes Housekeeping, Kälte- und Klimatechnik, aber auch um Interkulturalität in der Hotelbranche und im Gastgewerbe. Für Besucher geht’s neben der leckersten Wildwurst in der Arena zudem noch um den besten Barkeeper.

Helge Balow, Sous-Chef aus Güstrow, hat einen Teller mit den Wild-Filets angerichtet.

Helge Balow ist Sous-Chef im Restaurant „Wallenstein“ und begrüßt den Trend zum heimischen Wildfleisch. Er schaut sich in seiner Küche genau an, was seine Lehrlinge bei Norbert Bosse lernen. Er sagt: „Bisher steht Wild vor allem im Herbst und Winter auf der Karte. Der Gast erwartet vor allem zur kalten Jahreszeit diese Gerichte. Das wollen wir aber ändern.“ Denn es gebe keinen Grund, warum Wild nicht auch im Frühjahr oder Sommer auf den Speisekarten der Restaurants stehen könne.

Landesjagdverband will auf Wild aufmerksam machen

Das will auch der Landesjagdverband ändern. Mit der Kampagne „Wild aus MV“ will der Verband das gesunde und nachhaltige Lebensmittel Wildbret der Gastronomie im Land näherbringen. „Wild schmeckt das ganze Jahr über. Und weil viele nicht wissen, wie es richtig zubereitet wird, wollen wir das zum Beispiel mit Kochkursen ändern“, erklärt Jan Grundmann von Kreisjagdverband Güstrow. Im Landesjagdverband ist er zudem der Obmann für Öffentlichkeitsarbeit, Jagdkultur und Brauchtum. Sein Anliegen ist es, das Wildfleisch vom Reh oder Wildschwein aus der Nische – Verzehr nur in Herbst und Winter – herauszuholen.

In der Pfanne braten die frisch aus der Keule geschnittenen Filets in Butter mit etwas Rosmarin.

Küchenchef Robert Zühlke und Sous-Chef Helge Balow aus dem Restaurant „Wallenstein“ in Güstrow sowie der gelernte Fleischer Norbert Bosse wollen so im Kochkurs am 30. November den Gästen praktische Tipps und Anregungen zur Zerlegung, Bearbeitung und Zubereitung von Wildbret geben. Die Gäste erwartet eine Dreigängemenü, Begrüßungsgetränk und jede Menge Wissen rund um das Thema Wild in der Küche. Der Kurs kostet 75 Euro pro Person und soll für jedermann und jedefrau geeignet sein. Um 17 Uhr geht es los.

Wild aus MV bei der Gastro Die Gastro – die 31. Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung – findet vom 6. bis 8. November in Rostock in der Hansemesse statt. Die Gastro gilt als wichtiges Netzwerktreffen und bietet den nationalen und internationalen Ausstellern und Besuchern auf 10 600 Quadratmetern Fläche auch Fachseminare und Wettbewerbe. Unter anderem wird die beste Wildbratwurst und der beste Wildschinken gesucht. Der Wettbewerb findet am Sonntag, 6. November, öffentlich auf der Gastro-Messe in Rostock statt. Alle kommerziellen Produzenten die über ein Gewerbe verfügen können teilnehmen.

Nachdem Azubi Luca Timer in der Küche des „Wallenstein“ sein erstes Wildfleisch zerwirkt – so der Fachbegriff – hat, wirkt er erleichtert. Wie es war? „Fleischig. Aber es ist leichter als gedacht. Man muss sich einfach heranwagen.“