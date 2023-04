﻿Gebühr für Patienten in der Notaufnahme? Das sagen Rostocks Kliniken zu dem Vorstoß

Rostock. Kostet der Besuch in der Notaufnahme bald Geld? Ein entsprechender Vorschlag des Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung sorgt bei vielen Menschen für Unmut. Andreas Gassen hatte im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die Einführung einer Gebühr für jene Patienten gefordert, die ohne vorherige telefonische Ersteinschätzung die Notaufnahme aufsuchen.

„Denn das kostet die Solidargemeinschaft unterm Strich mehr Geld und bindet unnötig medizinische Ressourcen“, so Gassen. Wer noch selbst in eine Notaufnahme gehen könne, sei oft kein echter medizinischer Notfall.

Rund 100 Notfallpatienten in Unimedizin Rostock pro Tag

Nicht nur Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist gegen Gassens Vorschlag. Auch in den zwei Kliniken der Hansestadt findet die Idee keine Zustimmung. „Die Universitätsmedizin Rostock hält die Einführung einer Patientengebühr in Notaufnahmen für nicht zielführend“, sagt Dr. Christiane Strehle, Ärztliche Vorständin der Unimedizin. In der zentralen Notaufnahme der Universitätsmedizin in der Schillingallee würden täglich etwa 100 Patienten behandelt.

Unabhängig davon, mit welchem Leiden die Menschen in die Notaufnahme kommen – weggeschickt würde niemand. Stattdessen erfolge eine individuelle Einschätzung der erforderlichen Therapie. Wer von den Wartenden in der Notaufnahme zuerst drankommt, würde in der Uniklinik nach dem Manchester-Triage-System entschieden, das in vielen Notaufnahmen Anwendung findet. Dabei werden die Patienten in fünf Dringlichkeitsstufen eingeteilt – von jenen, die sofort einen Arztkontakt brauchen und nicht warten können, bis zu denjenigen, deren Leiden eine maximale Wartezeit von 120 Minuten bis zum Arztkontakt zulässt.

Hansestadt Rostock hat Notfallversorgung verändert

Um die Wartezeiten für Patienten zu verringern, hat die Hansestadt im Oktober auch das System der Notfallversorgung umgestellt. Zuvor waren die Kranken mehr als 30 Jahre lang mit dem Rettungswagen an ungeraden Tagen in die Universitätsmedizin Rostock und an geraden Tagen in das Klinikum Südstadt Rostock gebracht worden. Beide Krankenhäuser mussten an ihren jeweiligen Aufnahmetagen große Personal- und Bettenkapazitäten freihalten. Zudem gab es teilweise lange Wartezeiten des Rettungsdienstes vor den Notaufnahmen, was in Spitzenzeiten nicht nur zur Geduldsprobe bei den Hilfesuchenden und ihren Familien, sondern auch zu einem Mangel an verfügbaren Rettungsfahrzeugen führte.

Auf einen Blick: Notfalleinsätze in Rostock Im Jahr 2021 hatten die Rettungswagen vom Deutschen Roten Kreuz, von der Johanniter Unfallhilfe, dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Berufsfeuerwehr Rostock insgesamt 30 875 Einsätze. Dazu kamen 5013 Fahrten mit dem Krankentransportwagen durch das DRK und die Ambulanz Millich sowie 9272 Einsätze mit den Notarzteinsatzfahrzeugen. Der Schwerlast-Rettungswagen für Patienten bis 370 Kilogramm musste 86 Mal angefordert werden, der Baby-Notarztwagen mit Inkubator 66 Mal und der Infektionsrettungswagen 181 Mal.

Seit Oktober ist das nun anders – beide Kliniken stehen täglich für die Notfallversorgung zur Verfügung. Welcher Patient wohin gebracht wird, entscheidet das Einsatzprotokoll: Ungerade Nummern kommen in die Notaufnahme der Unimedizin, gerade Nummern in die Notaufnahme des Klinikums Südstadt. Allerdings könnten die Patienten auch Wünsche äußern. Und wer selbst die Klinik aufsucht, kann ebenfalls frei wählen. Die Neuregelung soll zur besseren Lenkung von Patientenströmen führen und am Ende beide Notaufnahmen entlasten.

Chef des Südstadt-Klinikums Rostock: Aufklärung statt Gebühr

Denn die haben gut zu tun. „Auch am Klinikum Südstadt Rostock behandeln wir immer mehr Notfälle“, sagt Klinikchef Steffen Vollrath. Unter der Woche kämen täglich etwa 60 Patienten, die größtenteils ambulant behandelt werden könnten. Was hilft: Am Klinikum Südstadt steht für die Versorgung neben der Notaufnahme auch eine Praxis des Kassenärztlichen Notdienstes zur Verfügung.

Den Vorschlag einer Notfallgebühr hält auch Steffen Vollrath für wenig hilfreich. Schließlich sei es das oberste Ziel, Menschen in Not schnell und ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand zu helfen. „Bereits die zur Regulierung eingeführte und gescheiterte Praxisgebühr hatte zu keiner Veränderung im Anlaufverhalten der Patienten, sondern nur zu einem enormen administrativen Aufwand geführt“, erinnert er. Was die Situation in den Notaufnahmen seiner Ansicht nach verbessern könnte, sei eine intensivere Aufklärungsarbeit über wirkliche Notfälle, die sofort behandelt werden müssen. „Und ein zeitnaher Zugang zu den Fachärzten“, so Vollrath.