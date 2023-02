﻿Oksana Zajuks Mann zog in den Krieg: „Ich habe jeden Tag geweint und gebetet“

Rostock. Die 38-jährige Oksana Zajuk lebt seit dem 14. Oktober 2022 in Rostock. Ihr Freund kam einen Monat früher in die Hansestadt. Zuvor wurde der 32-Jährige in der Ukraine von Granatsplittern am Fuß verletzt. Beim Abtransport ins Lazarett fuhr der Wagen zudem über eine Panzermine, sodass Mykola schwer am Trommelfell verletzt wurde – und seit dem nicht mehr richtig hören kann.

Die junge Ukrainerin wusste anfangs nicht, dass ihr Freund in den Krieg ziehen wird. Er sagte am 24. Februar 2022 zu ihr: „Ich gehe einkaufen.“ In Wirklichkeit meldete er sich zum Kampf – eine Notlüge. „Ich wollte uns verteidigen. Meine Freundin hätte mich zurückgehalten.“

„Manchmal hatten wir tagelang keinen Kontakt“

Für Oksana war die Situation schrecklich. „Ich habe jeden Tag geweint und gebetet“, sagt sie. „Manchmal hatten wir tagelang keinen Kontakt.“ Sechs Monate hätten sie sich nicht gesehen. Die Kriegsverletzung hatte er ihr erst sogar verschwiegen. Mittlerweile wurde Mykola an den Ohren operiert. Nun wartet er auf die Nachkontrolle.