﻿Gegen den Ausbau des Hafens: 500 Klimaaktivisten demonstrieren in Rostock

Rostock . Den Ausbau des Rostocker Hafens stoppen, um die bedrohten Moore zu schützen – das war eines der Hauptanliegen von etwa 500 Menschen, die am Freitag, 15. September, bei einer Demonstration durch die Hansestadt zogen.

Die Aktivisten marschierten von der Haedgehalbinsel im Stadthafen am Vögenteich vorbei über die August-Bebel-Straße zum Neuen Markt samt Rathaus. Zum Protest aufgerufen hatte einmal mehr das Klimaaktionsbündnis Fridays for Future.

Demonstranten aus ganz MV bei Klimademo in Rostock dabei

„Ich bin heute wegen dem Klimaschutz und den Mooren hier“, sagte Demonstrant Lennart aus Roggentin im Landkreis Rostock, der derzeit auf Arbeitssuche ist. Anne-Marie Hohenwisch war mit dem Auto aus Neustadt-Glewe angereist. Ihre Forderung: „Wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen.“

Neben dem Ruf nach mehr Schutz fürs Klima wurden weitere Forderungen laut: „Der dritte Weltkrieg wird geplant. Dieser und der Klimawandel sind die größten Gefahren der Menschheit. Wir müssen die Bundesregierung stoppen“, sagte der 74-jährige Manfred Eckhoff.

Aktivistin provoziert mit Schild: „Aida tötet Delfine“

Luca Kern aus Rostock trug ein Schild mit der Aufschrift: „Aida tötet Delfine“. Warum erklärte sie auf Nachfrage: „Kreuzfahrtschiffe stoßen CO2 aus, dieses erwärmt das Klima und dann sterben Delfine“, so die 20-Jährige. „Ich will einfach nur provozieren“, fügt sie hinzu.

Auch in anderen Städten in MV sowie ganz Deutschland wurde am Freitag zum Thema demonstriert. In Rostock verlief der Protest bis zum frühen Abend ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

