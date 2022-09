Adresse und Infos

Der Treffpunkt in Poppendorf befindet sich in der Dorfstraße 43 in Poppendorf. Dorfladen und Café haben zunächst freitags bis sonntags jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten sollen bei Bedarf erweitert werden. Am 17. September ist ab 18 Uhr ein Spieleabend geplant, der Eintritt kostet 12,50 Euro. Am 24. September beginnt um 18 Uhr eine Filmvorführung. (7,50 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder). Ab dem 3. Oktober starten die regelmäßigen Kurse. So wird dienstags getöpfert, mittwochs genäht und donnerstags gemalt. Weitere Programmpunkte und Informationen unter www.bio24.de