﻿Gegen das Ladensterben: So will die Rostocker CDU die Lange Straße retten

Rostock-Stadtmitte. Ist das die Rettung für Rostocks Problemmeile? Angesichts weiterer angekündigter Geschäftsaufgaben in der Langen Straße will die Fraktion von CDU und UFR in der Bürgerschaft nun entschlossen handeln. So wollen die Mitglieder zur kommenden Sitzung des Stadtparlaments am 13. September einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung der Einkaufsstraße vorlegen.

Dazu gehöre beispielsweise ein „Parkplatz-Moratorium“, also die Vereinbarung, dass durch Bau- und Sanierungsmaßnahmen keine Parkplätze wegfallen dürfen, teilte Fraktionsmitglied Daniel Peters (CDU) am Dienstag mit. Der Rostocker Landtagsabgeordnete bezeichnete den Modellversuch, die Lange Straße als Fahrradstraße auszuweisen, als „sinnlose und ideologische Aktion“, die unter anderem zu einer Verknappung von Parkplätzen geführt hatte.

Wachsender Online-Handel macht es Ladenbetreibern schwer

„Wie lange will die Stadt dem zunehmenden Leerstand und dem Sterben von Geschäften in der Rostocker Innenstadt noch zusehen? Der wachsende Online-Handel ist eine Herausforderung, die alle betrifft. Genau deshalb muss alles getan werden, um die Innenstadt attraktiv zu gestalten“, sagte Peters. Es brauche mehr und nicht weniger Parkplätze, so der CDU-Mann.

Außerdem sei ein eigenes Veranstaltungsmanagement für die Innenstadt erforderlich, sagte die Vorsitzende der CDU/UFR-Fraktion, Chris Günther (CDU), am Dienstag. „Gerade in der Langen Straße sollten Veranstaltungen stattfinden, welche die Menschen dort hinziehen und damit auf Geschäfte hinweisen.“ Auch müssten flexible Mietmodelle geschaffen werden, um Händler zu halten und neue zu gewinnen. Denn: „Wo Leerstand einzieht, ist das Gewerbesterben vorprogrammiert“, so Günther.

Einzelhändler klagen über wenig Laufkundschaft in Langer Straße

Zuletzt hatte die Betreiberin des Bekleidungsgeschäfts „Shila“, Jana Marquardt, angekündigt, zum Ende des Jahres ihre Rostocker Filiale schließen zu müssen. Der Grund: zu wenig Laufkundschaft. Nur wenige Wochen zuvor hatte die Geschäftsfrau sich noch mit einem Brandbrief an die Stadtverwaltung und die kommunale Wohnungsgesellschaft Wiro gewandt, die einen Großteil der Ladenflächen in der Langen Straße vermietet, und um Hilfe gebeten.

Trotz intensiver Gespräche zwischen den Parteien sei es zu keiner Einigung gekommen, was beide Seiten bedauerten. Ihre Geschäfte in Malchow und Ribnitz-Damgarten sowie ihren Onlineshop wolle sie weiterhin halten, so Marquardt.

