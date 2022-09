﻿Geheimsache MV-Werften: Wie teuer wird die Pleite für den Steuerzahler?

Der Schiffsname «Global Dream» steht in chinesischen Schriftzeichen am Heck des im Bau befindlichen Kreuzfahrtschiffs (auch als «Global One» bekannt) in der ansonsten leeren Schiffbauhalle der ehemaligen MV-Werft in Wismar.

Rostock. Geheimsache Werftenpleite? Die Schweriner Landesregierung steht wegen ihrer Kommunikation über die Kosten der MV-Werften-Insolvenz in der Kritik. Darum geht es: In einer Kleinen Anfrage erkundigte sich FDP-Fraktionschef René Domke nach dem finanziellen Risiko. MV hatte mit Bürgschaften den Bau des Kreuzfahrtschiffs „Global Dream“ unterstützt. Auf 800 Millionen Euro belief sich der Bürgschaftsrahmen, zugesagt von Land und Bund. Die Rede war zuletzt von rund 300 Millionen Euro, auf denen allein das Land nun sitzen zu bleiben droht. Der Bund haftet ebenfalls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie hoch fällt die Rechnung für den Steuerzahler am Ende aus? Spekulationen dazu heizt das Land selbst an. „Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“, heißt es in der Antwort auf Domkes Anfrage. Er hat zwar eine Antwort bekommen, muss aber über den Inhalt schweigen. Ein „Ärgernis“ sei das, findet der Politiker. Es werde der Eindruck vermittelt, „es liefe etwas in den Hinterstuben, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nichts anginge“. Es mache schließlich einen Unterschied, ob am Ende „300 Millionen oder 500 Millionen Euro“ auf der Rechnung stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alles hängt am Verkauf der „Global Dream“

Unklar ist vor allem, ob die bisher genannten Summen mit oder ohne einen Verkauf des fast fertigen Kreuzfahrtschiffs „Global Dream“ ermittelt wurden. Seitdem die Werften des asiatischen Mutterkonzerns Genting im Januar ihre Zahlungsunfähigkeit erklärten, bemüht sich Insolvenzverwalter Christoph Morgan um einen Käufer für den in Wismar liegenden Ozeanriesen. Die Spanne im Hintergrund genannter Verkaufserlöse reicht von einer halben Milliarde Euro bis zu einem Schrottpreis von 20 bis 30 Millionen. Das Geld würde an die Gläubigerbanken fließen, im gleichen Umfang reduzieren sich dann die Bürgschaften von Land und Bund.

„Wenn die Landesregierung finanzielle Risiken durch Bürgschaften abdeckt, ist sie in der Pflicht, dies den Steuerzahler*innen transparent darzulegen“, meint Grünen-Fraktionschef Harald Terpe (Grüne). Die Menschen im Land hätten ein „Anrecht auf lückenlose, engmaschige Informationen“. CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow sagt: „Das Interesse der Öffentlichkeit an der Höhe des Schadens ist verständlich.“ Er fragt sich inzwischen, ob eine Rettung der Werften unter dem Strich nicht vielleicht sogar billiger gewesen wäre. Der Steuerzahlerbund MV wirft Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) vor, die finanziellen Folgen ihrer Werftenpolitik zu „vertuschen“.

Finanzministerium wahrt „Betriebsgeheimnisse“

Das Schweriner Finanzministerium weist die Kritik zurück. Die Einstufung als Verschlusssache erfolge auf Grundlage geltenden Rechts, es gehe um die „Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen“. Zur Erinnerung: Die MV Werften haben den Betrieb seit Januar eingestellt.

Über „bedeutsame Fragen“, wie die Bürgschaftshöhe und den möglichen Schaden für das Land, habe man die Öffentlichkeit mehrfach informiert, unter anderem über die Medien, so das Ministerium. Wie hoch der Schaden für den Landeshaushalt ausfällt, lasse sich noch nicht abschätzen. Am Donnerstag bringt die „Lenkungsgruppe Werften“ den Wirtschaftsausschuss des Landtags auf den aktuellen Stand – der Inhalt bleibt Verschlusssache.